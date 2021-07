Secretario de Salud reconoce que hay aumentos en contagios por Covid-19

El titular de la Secretaría de Salud del estado, Roberto Ramos Alor reconoció que existe un incremento en los contagios por Covid-19, pero la ocupación hospitalaria se mantiene por debajo del 40 por ciento.

Al señalar que el llamado a protegerse es principalmente para los jóvenes y adultos que siguen provocando aglomeraciones en espacios abiertos o cerrados sin las prevenciones necesarias, recordó que desde este lunes y hasta el próximo 13 de julio se realizará la segunda semana estatal preventiva del programa “No hagas olas, evita la tercera”.

“Nos encontramos en la segunda semana preventiva para evitar la tercera ola de contagios y el llamado es para los jóvenes y los adultos, así como para las autoridades municipales, a fin de que vigilen el acato de las normas sanitarias con base en la semaforización local, deben evitar fiestas, bailes y todo tipo de acciones que generen aglomeraciones, desde hace varias semanas atrás dijimos que podíamos tener aumentos en los casos y aquí están las consecuencias”, dijo.

Puntualizó que la ocupación hospitalaria no se ha disparado porque los adultos mayores y personas que se encuentran en los grupos más vulnerables ya recibieron su vacunación.

Al respecto mencionó que el Hospital de Boca del Río se encuentra a un 37 por ciento de ocupación; el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Xalapa en un 33 por ciento; los Hospitales de Alta Especialidad de Veracruz y Tuxpan en 28 por ciento; el Hospital de Poza Rica en un 22 por ciento; el Hospital de Minatitlán en un 20 por ciento; el Hospital de Río Blanco en un 19 por ciento, y el Hospital de Coatzacoalcos únicamente con un 3 por ciento.

Además, expuso que los nueve Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME-C19) siguen habilitados y el resto de unidades de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) mantiene los tirajes respiratorios, es decir, reciben a pacientes, los valoran y canalizan al sitio correspondiente.

“El Gobierno del Estado mantiene las acciones necesarias para atender a los pacientes, la prevención no se trata de provocar alarma o pánico porque se afecta su tranquilidad y eso no queremos, por eso presentamos la información veraz y oportuna cada día. No estamos exentos de que a nuestro estado lleguen las variantes o quizá que ya las hay, por eso les pedimos su colaboración, vamos a evitar que el estado caiga en la tercera ola, estamos muy a tiempo” agregó.