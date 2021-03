Semáforo verde, en el peor momento de Veracruz: Fernando Yunes

Veracruz, Ver.- El cambio de semáforo epidemiológico a verde como Estado, es la peor decisión en el peor momento opinó el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Consideró que es una insensatez el recién cambio de semáforo que hubo a nivel estatal en pleno inicio de las vacaciones de Semana Santa, particularmente porque como estado se colocó en color verde mientras que la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Alvarado tienen variaciones en el semáforo.

Aseveró que estas actualizaciones de semáforo epidemiológico confirman la absurda manera en cómo autoridades federales y estatales han manejado la pandemia.

“La gente se ríe del semáforo yo no creo que haya alguien que le haga caso a tanta insensatez nadie es tan tonto como para pensar que esto sirve, me parece que no estamos en posición de regresar, todos esperamos estar en realidad en verde pero los contagios siguen, fallece la gente, la vacunación va a tardar varios meses, se tomo la peor decisión en el peor momento justo cuando se esta haciendo un esfuerzo de sensibilizar a la gente, de sana distancia, de tomar precaución, es una decisión insensata, absurda, es una locura”, dijo.

Durante el inició de la campaña de fumigación en el fraccionamiento Laguna Real al surponiente de la ciudad, el edil porteño destacó que se procederá con la limpieza y fumigación en más de 300 colonias y fraccionamientos para el beneficio de más de 650 mil ciudadanos.

Esta acción es con el fin de mitigar la aparición del mosco transmisor de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

Aclaró que las campañas de fumigación corresponden al sector salud a través de la Jurisdicción Sanitaria, sin embargo, desde hace un año que no realizan este tipo de campañas y la ciudadanía lo pide en cada miércoles ciudadano.

“Esta acción le corresponde a la Jurisdicción Sanitaria solo que desde hace mucho tiempo no hacen su chamba y nosotros asumimos esta labor porque es una exigencia de los ciudadanos”, agregó.