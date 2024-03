Tras meses de escasez, incrementa la producción pesquera en Veracruz

Veracruz, Ver.- Después de casi tres meses de mantenerse a la baja la producción pesquera, Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores del Puerto de Veracruz, reportó una mejoría en la arribazón de especies marinas en la zona como la sierra y el peto.

¿En qué porcentaje ha incrementado la producción pesquera en Veracruz?

Señaló que hasta un 20 por ciento han aumentado hasta el momento la producción pesquera, dijo que por ello, se tiene garantizado el abasto de pescados y productos de mar durante los próximos días santos.

Dijo que esto es reflejo del buen tiempo que ha prevalecido en los últimos días, ya que los eventos de nortes junto con las corrientes marinas, espantan a las especies.

Por el momento, descarta una posible alza en los precios del marisco en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, a unos días de la Semana Santa, pues insistió en que hay producto suficiente.

“Ahorita que estamos cerca de la Semana Santa es cuando la gente consume más pero no se ha dado ese incremento y que bueno, mientras haya producto y no se incremente, todos salimos ganando”, comentó.

Por lo tanto, dice el líder de los pescadores que no hay pretexto para que comerciantes de estos productos del mar eleven sus precios. “Fíjate que ahorita algo diferente a lo que pensábamos, el año pasado por hacer una referencia, el peto estaba a 170 pesos el kilo, hoy está a 80, 90 precio playa, precio para pescador, pero también se ve reflejado en el comerciante”.

Hernández Guzmán platicó que al sector en nada le beneficia que los mariscos se vendan caros, a ellos les beneficia que haya producción porque con ello siguen generando ingresos.

“Si está caro el pescado o no, no nos beneficia, a nosotros lo que nos beneficia es que haya producción, porque aunque sea poco hay todo el tiempo y ahorita puede estar caro, pero si no capturamos 5 a 10 kilos, pues de nada nos sirve”, sostuvo.

Confió en que la Semana Santa les traiga una recuperación por lo menos del 60 por ciento, por lo que pidió a la población a consumir productos del mar, ya que de esa manera benefician a decenas de familias de pescadores veracruzanos.