Setsuv se manifiestan frente a Palacio de Gobierno

XALAPA, Ver. - El secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv), Juan Mendoza Gutiérrez, encabeza la protesta de los trabajadores en el centro de Xalapa donde bloquearon por algunos minutos.

Luego de permanecer en la Secretaría del Trabajo, Previsión y Productividad del estado de Veracruz, se fueron a Palacio de Gobierno en espera de respuestas y acuerdos que no han llegado.

Local Setsuv mantiene exigencia de aumento salarial del 20%

No hay ningún acuerdo entre el sindicato y la Universidad, no hay ningún acuerdo todavía. Sí hay diálogo pero no hay convenio

Agregó que seguirán exigiendo que haya un nuevo planteamiento por parte de la casa de estudios.

Queremos 20 por ciento de incremento al salario y condiciones buenas para los 3 mil 500 trabajadores en todo el estado y si no la huelga estalla el 2 de febrero a las 7 de la mañana