Siguen los problemas de falta de agua en Veracruz, ahora los afectados son los de la Pocitos y Rivera

Veracruz, Ver.- En protesta por la falta de agua habitantes de la colonia Pocitos y Rivera bloquearon la avenida J.B Lobos para exigir a las autoridades del Grupo MAS y el ayuntamiento de Veracruz dar solución a su problema que este fin de semana ya cumplió nueve días.

Visiblemente molestos los afectados se plantaron con cubetas, cuerdas y palos para extenderse por toda la avenida J.B Lobos que comunica a toda la zona poniente con el primer cuadro de la ciudad para impedir el tránsito bajo una irritante temperatura de más de 40 grados.

Local Llevan cinco días sin agua en colonia de Veracruz; vecinos exigen respuesta

Lanzando consignas a las autoridades municipales denuncian que desde la creación del Grupo MAS sufren de muchos problemas de agua porque el tanque que los abastece está en condiciones de abandono.

Además de que la ubicación del pozo se encuentra en zona baja y la colonia está en alto y al no haber presión el agua no puede subir.

“Somos usuarios regularizados y el recibo del agua llega puntualmente mes con mes pero no tenemos agua, desde que llegó MAS tiene abandonado el pozo que nos distribuye el agua así que no tenemos el servicio, antes caía por las noches y acumulábamos agua para todo el día pero desde hace tres meses que se va por días y semanas, ahorita tenemos nueve días que no tenemos agua ni para lavarnos las manos, exigimos solución”, expresó la señora Carmen Fernández Pérez

Al lugar se presentaron directivos de la Procuraduría para la Defensa de los Usuarios del Agua (Prodeagua) para tratar de dialogar con los vecinos y abrir la vialidad, sin embargo los ciudadanos se negaron al trato y advirtieron que no se moverían en tanto no se solucione el problema del agua.

Cabe destacar que en esta última semana se han registrado entre cuatro a cinco protestas de vecinos de distintas colonias con el problema de falta de agua.