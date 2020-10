Sin AMLO, Morena no es nada: Marlon Ramírez

Veracruz, Ver.- El presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez Marín acusó que aunque Morena pretende hacer una elección de estado, sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta no son nada.

En rueda de prensa celebró los resultados en Hidalgo y Coahuila y afirmó que además de representar un respiro para todo el país también demuestran que la provincia no es la ciudad de México y que las conferencias de todas las mañanas, solo posicionan la imagen de una persona, pero no ayudan a la gente que vive en las zonas pobres y marginadas del territorio mexicano.

“Sin AMLO en la boleta, Morena no es nada estas elecciones en Coahuila e Hidalgo son el ejemplo de que sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta Morena no es competitivo, hemos hecho recorrido en el estado y nos encontramos con reclamos que reflejan que no hay acompañamiento del ciudadano con los proyectos que ellos han implementado”, dijo.

Consideró que por esa razón hay interés de que la consulta respecto a los juicios de los expresidentes de lleve a cabo el mismo día de la elección para que AMLO aparezca con su sello en la boleta.

Para el caso de Veracruz, el líder tricolor acusó que el Congreso con mayoría de Morena trabaja para una elección de estado con reformas en el OPLE para suprimir las herramientas esenciales como el Programa de Resultados Preliminares, los Consejos Municipales y el monitoreo de medios, entre otras.

“Hemos recorrido Veracruz y es interesante observar como se prepara una elección de estado ya que hemos documentando que no son los comités municipales del partido Morena o de su base los que se encuentran haciendo el trabajo de posicionar la 4T, preparan la elección de estado desde el Congreso de Veracruz”, acusó.

Sin embargo, puso en claro que se tienen documentadas todas las anomalías para hacer las denuncias ante la instancia correspondiente.

Finalmente, en el tema de las alianzas el priista mencionó que se tiene de plazo hasta el mes de diciembre para definir si el Revolucionario Institucional conformará alianzas con otros partidos políticos para las elecciones locales y federales del 2021.