Sin sacrificio de animales no será llamativo el ritual: Brujo Mayor

BOCA DEL RÍO, Ver.-Durante la llamada misa negra del primer viernes de marzo es probable que si se sacrifiquen un animal porque de lo contrario no será llamativo para las personas que creen en estos rituales indicó el brujo, Enrique Marthen Berdón.

A una semana de que se lleve a cabo esta celebración en la ciudad de Catemaco, indicó que aún no hay solución por parte de su equipo legal para que se le dé la autorización de llevar a cabo el sacrificio del animal, que comúnmente es un chivo negro o blanco.

Local Analizan sacrificio de animales en tradicional misa negra de Catemaco

Mencionó que la resolución se podría estar dando de dos a tres días antes del primer viernes de marzo e invitó a la ciudadanía en general a asistir a esta ceremonia para que puedan comprobarlo.

Sin embargo, justificó el hecho de llegar a hacer el sacrificio tras argumentar que se trata de algo cultural en donde no está infringiendo ninguna ley porque al final el animal se consume posterior al acto.

En ese sentido dijo que hay probabilidades de que si se lleve a cabo el ritual tal como se realiza desde hace años porque las personas que asisten piden el sacrificio.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Como tal todavía no se determine, está en proceso, pero es más probable que si porque es algo cultural, es algo que no está infringiendo la ley, no está perjudicando a nadie además de lo que se sacrifica es un animal de consumo (…) Las personas que son digamos satanistas o partidarias de estas situaciones si no hay sacrificio no van a ir

El llamado brujo mayor, indicó que durante la misa asisten algunos políticos y aunque no reveló nombres, comentó que llegan durante la noche para evitar ser vistos por el resto de los asistentes.