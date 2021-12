Sin sentido la Navidad por ausencia de un hijo desaparecido: Rosalía

Veracruz, Ver.- Mientras que cientos de veracruzanos disfrutaron de una nochebuena en familia junto al árbol de Navidad y con muchos regalos, otros hogares se llenaron de melancolía al recordar a sus seres queridos en medio de la incertidumbre pensando ¿Dónde estarán?.

Rosalía Romero González, lleva un año y medio buscado a su hijo Julio Cabrera Romero quien desapareció desde el pasado 3 de junio del 2020.

Desde ese momento, la navidad, el fin de año, el día de las madres y su cumpleaños dejaron de ser importantes, no tienen sentido y solo hacen más intenso el sentimiento de dolor al recordarlo; recordar su cara, sus manos, su sonrisa.





“Desde que mi hijo no está nada tiene sentido, yo no celebro nada, para mi no hay Navidad, no hay 10 de mayo, mi corazón está roto, lo más doloroso es mi cumpleaños porque yo soy del 12 de agosto y el era del 19, celebrábamos juntos, siempre fuimos muy unidos como con mis otros hijos, sus hermanos lo extrañan mucho él era el de los más chicos”, comenta.

La ultima vez que supo de su hijo, quien trabajaba como conserje en una escuela, es que fue sacado a golpes de su casa en medio de la sorpresa de la que era su pareja y sus hijos.

“Mi hijo se lo llevaron un 3 de junio del 2020 al veinte para las dos, se lo llevaron y con él se llevaron mi vida, mi corazón, es muy doloroso pasar por una situación como está, mucha gente nos ve y crítica, critica a nuestros hijos de que se los llevan por algo, no lo sé, yo no quiero saber quién se lo llevó y el motivo, solo quiero que me lo regresen, quiero volver a verlo”, lamenta.

Menciona que desde hace unos meses se unió al colectivo Solecito donde ha encontrado el apoyo y solidaridad de personas que como ella han perdido a un ser amado y que mantienen la esperanza de encontrarlos.