Depresión y ansiedad, lo que más atienden en adultos mayores

En el estado de Veracruz, en 2023, la atención por ansiedad y depresión es la que más se brinda en el área médica de primer nivel del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Rita García López, coordinadora de Atención Médica y Rehabilitación del Instituto, da a conocer también que ocho de cada nueve personas incrementan el riesgo de afecciones derivadas de estos trastornos.

En charla virtual con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora el 15 de junio, expuso que estas afectaciones a la salud mental tienen impacto directo en sus actividades diarias y contribuyen al abandono, autoabandono y sobreprotección.

Te puede interesar: Desinterés en cáncer de próstata podría esconder alta incidencia de casos

¿Por qué es importante denunciar abusos contra adultas y adultos mayores?

Esta situación, detalla, compromete la independencia, funcionalidad y por consiguiente, la comorbilidad y la mortalidad. En este grupo de la población –añade– persiste un alto grado de maltrato, mismo que permanece silenciado en la mayoría de los casos por el miedo al rechazo y abandono familiar.

Local ¿Vivir de la pensión o invertir en empleo? Asesor te da opciones

“Denunciar es una palabra clave para lo que se vive hoy porque ese abandono está disfrazado de una supuesta compañía”, dijo en el encuentro con representantes de la academia y derechos humanos.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la violencia psicológica a este grupo poblacional se ejerce con cualquier acto de omisión que dañe la estabilidad, que puede consistir en negligencia, abandono y descuido reiterado.

También, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, aislamiento, devaluación del autoestima e incluso al suicidio.

Al ahondar en las funciones del módulo de Reeducación Funcional con énfasis en medicina preventiva, ubicado en Xalapa, Rita García explicó que atienden aproximadamente a 200 personas mayores de 60 años, en coordinación con otras instancias y secretarías.

En general, en el Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores “Quinta de las Rosas” explicó que dan atención a cerca de 600 personas “cautivas”, a quienes se les fomenta el autocuidado.

El objetivo, expone, es permitirles una adecuada adaptación o readaptación funcional de sus cambios vinculados con el proceso de envejecimiento: declive físico, los asociados al ambiente familiar y los sociales.

Vuelve a leer: ¿Cómo frenar la discriminación hacia adultos mayores?

Enfatiza en la importancia de atender enfermedades crónicas no transmisibles (sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, etc.) mal controladas, pues la consecuencia es el deterioro social en detrimento de la salud y la dependencia.

Detalla que también está activo el programa “Prevención de la discapacidad” con enfoque en reeducación alimentaria, pues un gran número de la población no sabe alimentarse, ya sea por usos o costumbres.

Local Al ritmo que va, Alzheimer duplicará sus casos en pocos años

Otros aspectos son la reeducación psicológica, la física, con el objetivo de fortalecer la marcha, la asociación sensitiva y motora, y la reeducación cognitiva, pues el cerebro y la mente necesitan ejercitarse para prevenir enfermedades neurodegenerativas.

En el conversatorio coordinado por la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos hubo llamado dirigido a las personas de más de 60 años para que conozcan la Quinta de las Rosas con el fin de realizar actividades artísticas, deportivas o culturales. Está disponible el número 2288 17 22 69.