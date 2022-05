Miles de horas sin cubrir en secundarias, se necesita planilla completa: SNTE

El secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López dio a conocer que en escuelas Secundarias y Secundarias Técnicas hay “miles” de horas sin cubrir, las cuales quedaron libres tras el fallecimiento o jubilación de docentes durante la pandemia.

En entrevista, previo a la presentación de la Directiva Seccional, manifestó que dichas horas no han sido cubiertas porque se trata de “pedacería”, es decir, son ofertas educativas de cinco o menos horas a la semana, por lo que los recién egresados no buscan concursar por ellas y la SEV no les permite realizar las propuestas de profesores que ya se encuentran laborando y pueden ocuparlas.

“En Secundarias y Técnicas son miles de horas que no se han propuesto por diferentes circunstancias, pero el motivo principal es que son cinco, tres, dos horas, es pedacería que ningún muchacho va a aceptar, ellos quieren de 19 o 20 para arriba. El problema que tenemos es que la SEV no acepta que las propongamos”, dijo.

Refirió que dicho tema ya se trató con la dependencia, por lo que se prevé que se resuelva antes del inicio del próximo ciclo escolar.

“Ya platicamos y vamos a resolver en ese sentido, tenemos propuestas de las escuelas con ese perfil para que se empiecen a correr”, expuso.

Al respecto, aseveró que el personal docente está de acuerdo en regresar al cien por ciento a las aulas; sin embargo, se busca que la planilla esté completa, además de que se sigan aplicando todas las medidas sanitarias.

“Tenemos que llegar al cien por ciento, nosotros estamos trabajando bien con ellos, tenemos que dialogar, acordar los términos del trabajo sin llegar ser sumisos, vamos a exigir que se cumplan los derechos de los trabajadores. La actividad tiene que reanudarse, el trabajo del maestro no lo puede sustituir ninguna plataforma, el maestro es importante porque les da muchos puntos a los niños para poder desarrollarse”, comentó.

En torno al tema de la federalización de la nómina, recordó que los más de 91 mil docentes y personal educativo que pertenece a la Sección 32 recibe el pago desde el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y en ningún momento se han registrado problemas de retraso, retención de los mismos o pérdida de alguna prestación.

“Nosotros estamos federalizados, nos paga FONE, esto les va a pasar a los compañeros del estado, pero no le veo ningún problema, nosotros no hemos perdido ninguna prestación, ni nos tardan el pago, son dos días antes, nunca nos retienen el pago, creo que es algo positivo”, expresó.

En cuanto al aumento salarial para el sector educativo, mencionó que es un resultado de la negociación que se hizo con el gobierno federal y apenas se va a conocer a fondo la manera en que funcionará y se aplicará.

“El incremento es bueno, no es como lo manejan las redes sociales, es del 7.3 por ciento para todos, no les puedo dar algo exacto porque la información apenas nos la van a mandar, que es el resultado de la negociación”, agregó.