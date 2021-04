Sobre detención de jóvenes en Orizaba, Gobernador dice que no puede intervenir

Tras la realización de las protestas realizadas en Orizaba para pedir la liberación de siete jóvenes detenidos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que no puede entrometerse en el proceso penal, mismo que está a cargo de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

En conferencia de prensa, también dio a conocer que los hechos violentos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales en Orizaba se relacionan con Édgar Yovanny “N”, alias El Caner, a quien se le imputan delitos de desaparición de particulares y de cercenar a sus víctimas.

Sobre la detención de las personas, recordó que un menor de edad fue liberado, pero, dijo, no podía ahondar en el tema porque “no puedo asumirme como poderoso en asuntos que no me competen, aunque vigilo que se respeten los derechos de los detenidos”.

“De los jóvenes detenidos, uno ya se liberó, hay algunos ahí que no tienen delitos graves y hay otros que sí, pero que eso lo determine el Juez, que él vaya determinando qué sucedió, para eso es la justicia, quien la promueve es la Fiscalía y quien la sentencia es el Poder Judicial, son entes ajenos a mí”, expuso.

En torno a las acusaciones hechas por los familiares sobre las supuestas violaciones al debido proceso, García Jiménez comentó que no ha podido tratar el tema con la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns.

Sin embargo, puntualizó que sigue el proceso judicial contra los jóvenes a los cuales se les deben respetar sus derechos, “son presuntos responsables, se respetarán sus derechos, voy a estar vigilante de ello”.

Además, dejó en claro que la Fiscalía deberá comprobar los señalamientos en contra de los jóvenes, quienes, a través de sus abogados, harán también sus derechos, opiniones y aportar pruebas.

En otro orden de ideas, el titular del Ejecutivo destacó que los hechos violentos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales en Orizaba tienen relación con Édgar Yovanny “N”, alias “El Cáner”, relacionado con presuntos actos de desaparición de particulares y de, supuestamente, cercenar a sus víctimas.

Aseveró que tiene cómplices que distribuyen su droga en esa región, por lo que se busca lograr la detención de dichas personas.

“Estos hechos no tienen relación con los jóvenes detenidos hace una semana, las acciones que se llevan a cabo ahí en Orizaba tienen que ver con un alias ‘El Caner’, ya lo voy a decir así porque es presunto responsable de delitos de desaparición de particulares y de cercenar a sus víctimas y tiene cómplices que distribuyen su droga. Hay indagatorias y estamos tratando de ir tras ellos por la propia protección”, mencionó.

Al respecto, aseguró que dos grupos delincuenciales se pelean por las plazas de Córdoba, Orizaba y otros puntos de la región, lo que ha generado que existan enfrentamientos.

“Son bandas delincuenciales que se dedican a la extorsión y el narcomenudeo, se disputan los puntos de venta, disputan quién vende la droga en el narcomenudeo y traen una serie de venganza, lamentablemente a veces se llevan a inocentes entre sus venganzas, por eso no les tenemos que permitir que actúen de esa manera”, comentó.

Recordó que por este tipo de actos se ha logrado la detención de jefes de plaza de ambos bandos y actualmente se han quedado sin distribuidores de droga, por lo que están buscando a los consumidores para que se las distribuyan.

“Están buscando a estos jóvenes y lo malo es que, si llegan a cooptar a uno de ellos, el bando contrario lo toma como enemigo y lo ando buscando para amenazarlo y si no acepta las condiciones lo desaparecen, se trata de una situación lamentable que se está dando particularmente en toda esta región”, expuso.