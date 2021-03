Subsiste clima de violencia dramático en Veracruz: Marlon Ramírez

A pesar del compromiso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de erradicar la inseguridad en dos años, es inconcebible que se siguen registrando los índices de violencia que ahora se tienen, dijo Marlon

Ramírez Marín, presidente del PRI, quien añadió que este jueves hubo un reconocimiento sobre que uno de los estados más peligrosos para hacer política es Veracruz. “Nos preocupa y ocupa que un estado como el nuestro con una extensión territorial, con la complejidad que tiene en sus sierras, en pleno siglo XXI tenga los índices de violencia que hoy se registran”.

Sostuvo que el compromiso que hizo el mandatario estatal con la transparencia en las elecciones para asegurar el tránsito electoral en el proceso constitucional que están en puerta, fue en lo oscuro y sin el concurso de las fuerzas políticas del estado. “Ni las fuerzas políticas, económicas y de organización y tampoco con el escrutinio de los medios de comunicación, de modo que los decálogos de buenas intenciones y las palabras que se profieren al aire sin un sustento de carácter efectivo, son sólo palabras al viento”.

Sobre si crecía necesaria la protección que se les dará a los candidatos, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad tanto a quienes desarrollan una labor periodística, como al ciudadano que va a comprar a una tienda de conveniencia y al candidato o candidata que va en busca de una oportunidad electoral, “esa es una obligación constitucional, pero que además se recrudece pues el propio presidente dijo que convocaría al pueblo bueno y que hablaría con las abuelitas de los delincuentes, yo creo que no ha hablado con ellas o no le han hecho caso porque el clima de violencia que subsiste en nuestro estado y el país es verdaderamente dramático, los números ahí están, ha habido más de 47 asesinatos de candidatos y candidatas en todo el país y eso refleja claramente que no hay una ruta en materia de protección no sólo de personas vinculadas a la actividad política, de personas comunes.