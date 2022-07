Superar fobias políticas para que gobiernen personas no nativas, el objetivo: Gómez Cazarín

En más de la mitad de los estados de la República sus legislaturas locales superaron las fobias políticas y actualizaron sus constituciones para permitir que las personas nativas y no nativas puedan aspirar al máximo cargo de la entidad, como lo es la gubernatura, expresó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Veracruz, dijo, no se puede quedar atrás y seguir relegando y discriminando a quienes desde hace años radican en la entidad, contribuyendo con su esfuerzo, talento, profesionalismo e inclusive generando empresas y empleos, y además gozan del reconocimiento de la sociedad.

Puntualizó que hay infinidad de personas que han adoptado a nuestra tierra como suya, radican aquí, formaron sus familias y su patrimonio, asumen sus obligaciones con el Estado y participan en los procesos democráticos, pero desgraciadamente se les relega a ser votados por cuestión de origen.

“Tenemos que estar a la altura de los nuevos tiempos y tender hacia donde caminan las sociedades y las democracias modernas; no podemos seguir con estereotipos del siglo pasado ni con fobias políticas retrógradas”, destacó.

Ejemplificó que entidades como Querétaro es gobernada por el orizabeño Mauricio Kuri, o Aguascalientes, donde Martín Orozco Sandoval la gobierna aunque nació en Santa María de los Ángeles, Jalisco, así como Mauricio Vila Dosal, de la Ciudad de México, es mandatario en Yucatán, y todos fueron postulados por Acción Nacional.

Enlistó otros ejemplos como el de Alejandro Murat, quien, nacido en el Estado de México, fue electo gobernador de Oaxaca, abanderado por el PRI, o el perredista Carlos Joaquín González, oriundo de Mérida, es titular del Ejecutivo estatal en Quintana Roo.

Reconoció que también Morena ha postulado candidatos no nacidos en los estados que hoy gobiernan, como Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, e Indira Vizcaíno Silva, de Colima; el primero oriundo de la Ciudad de México y la segunda, de Tijuana, Baja California, porque las constituciones locales quitaron esos candados y avanzaron en esta materia.

En todos estos casos, señaló Gómez Cazarín, fue la ciudadanía la que decidió en las urnas respaldar o no a candidatos no nacidos en sus entidades, en función a sus propuestas, arraigo y reconocimiento a su persona y en muchos casos a lo hecho a favor del pueblo desde sus trincheras.

Indicó que el resto de las entidades que han ajustado su Constitución en este sentido son: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Durango, Campeche y Baja California Sur.

Aunado a ello, destacó que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que no se necesita nacer en una entidad federativa para acceder a cargos públicos de elección popular, incluida la gubernatura.

“A los adversarios se les debe vencer en las urnas, no violentándoles sus derechos políticos y electorales que se han ganado por amar y trabajar a favor de nuestra tierra”, destacó.