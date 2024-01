Suspenden clases en escuelas de Xalapa por falta de pago a docentes

Estudiantes de primaria de esta ciudad se quedaron sin clases este día debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no les había pagado la quincena a cerca de 5 mil profesores de distintos sindicatos estatales.

Tal y como lo habían advertido, los maestros estatales suspendieron sus actividades como medida de presión por la falta de pago.

Además, integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sdtev), realizaron una protesta de brazos caídos afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

¿Qué han dicho autoridades sobre la falta de pago?

Al respecto, el Gobierno del Estado de Veracruz y la SEV emitieron un comunicado para informar que el pago se llevaría a cabo en las próximas horas de este día.

El aviso cita el Artículo 28 del Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado dice: “que los pagos se efectuarán en el lugar en que los trabajadores presten sus servicios y deberán hacerse precisamente en moneda de curso legal y en los días 15 y últimos días de cada mes”.

Derivado de lo anterior, señala el documento que se estará haciendo la debida dispersión al personal del sector educativo del estado, en el tiempo respectivo. Por lo tanto, este pago será realizado en las siguientes horas del día de hoy.

Otro grupo, integrado por personal del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), protestó en la Dirección General de Bachillerato de la SEV por los atrasos en procesos administrativos con cadenas de jubilación.

Respecto a la falta de pago del salario, la Coalición de Sindicatos del Magisterio de Veracruz envió un comunicado donde expone que el gobierno del Estado y la SEV, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), vulnera su derecho más fundamental que es recibir su salario puntualmente.

En el comunicado, afirman que no se efectuó el pago correspondiente a esta quincena, lo que afecta gravemente a miles de trabajadores y a sus familias y constituye una evidente violación a sus derechos humanos y laborales.

Ante esa situación exhorta a las autoridades a realizar el pago inmediato y a sus agremiados les pide no presentarse a laborar a las escuelas hasta recibir el pago correspondiente.

Signan el comunicado el Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz (SNETV), el Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (Sivetse), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), el Frente Democrático Magisterial (Fredemag), el Sindicato Independiente de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz (Sietsev) y la Organización de Trabajadores Independientes al Servicio de la Educación Veracruzana (Otisev).

Estudiantes se quedaron sin clases

Ante esta situación, en el caso de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, ubicada en Manuel Gutiérrez Zamora, llegaron padres con sus hijos pero se tuvieron que regresar porque no se les avisó con tiempo que se suspenderían clases.

Igual situación ocurrió en planteles de nivel primaria como Hugo Topf, Manuel de Boza, Graciano Valenzuela y Francisco Ferrer Guardia. No tuvieron clases ayer.

En las escuelas no se colocaron carteles ni hubo plantones de protesta de parte de los profesores, pero no hubo clases.

En la escuela primaria Graciano Valenzuela, ubicada en la zona de El Dique, un profesor que pidió omitir su nombre comentó que efectivamente no había recibido su pago, pero no tenía clases porque tenían un curso de capacitación.

¿Cuántas personas son afectadas por la falta de pagos?

De la toma de las oficinas de la SEV, Celeste Angélica Villegas Sánchez, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sdtev), expuso su inconformidad por la falla técnica que tuvo el gobierno estatal para hacer los pagos.

Indicó que es su obligación es apoyar a todos los profesores que no recibieron en tiempo su sueldo. “Seguiremos defendiendo los derechos salariales, no exigimos nada que no esté dentro del marco legal, lo correcto es respaldarlos”.

Remarcó que hay molestia generalizada por esta situación porque es algo que ya trabajaron. Cuando se trata de descuentos maestros, no hay fallas técnicas.

En su caso, dijo que fueron afectados 4 mil 900 maestros y 2 mil 800 jubilados.

Es un ultimátum, advierten que si no cumplen se tomarán más accesiones en todo Veracruz para que se decida qué pasos se seguirán.

¿Habrá clases en bachilleratos?

Ramón Domínguez Polo, secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano, expresó que la toma de las oficinas de la Dirección General de Bachillerato de la SEV, ubicadas en el interior del Pasaje Revolución, de esta ciudad, fue porque profesores aseguran que no resuelve los problemas con las cadenas de jubilación, entre otros, retrasos administrativos.

Asegura que Claudia Zamora Treviño, la titular de la Dirección de Bachillerato, no da respuesta de este tema, pero también tienen problemas con temas de basificación.

Remarcan que hay varios trámites atrasados y los agremiados ya se cansaron por la falta de respuesta.