Suspenden importante feria veracruzana, por coronavirus

ORIZABA, Ver.- Debido al aumento en el número de casos de COVID-19 a nivel mundial y a que éste avance en el país, el patronato y comité de la Feria Expori tomaron la determinación de suspender temporalmente la edición que se realizaría del 3 al 19 de abril, como medida de prevención. Será a finales de mes cuando se dé a conocer si se cancela o no.

Juan Manuel Diez Francos, presidente del patronato dijo que la decisión de suspenderla se tomó porque es un evento masivo. "Estamos viendo que tanto en Europa como en Estados Unidos están suspendiendo eventos masivos, por ejemplo muchos partidos de fútbol, ferias, eventos de básquetbol y, nosotros hacemos la feria para buscar salud para los niños con cáncer", acotó.

Enfatizó que no es alarmista, pero viendo el el problema del sistema de salud Federal con tantos cambios, que no hay una cabeza y no están preparados, todos deben colaborar.

En este caso yo, como cabeza del patronato expori estoy tomando la decisión de suspenderla hasta no tener un panorama un poco más claro de lo que vamos a hacer dijo.

Recordó que la utilidad que obtienen de la realización de la feria la destinan a la adquisición de medicamentos para los niños con cáncer "y no queremos que un evento masivo, en caso de que la pandemia llegue a México, traiga problemas a la ciudad, a nuestra comunidad", resaltó.

Apuntó que sigue habiendo dos opciones, suspenderla definitivamente este año o retrasarla al mes de mayo cuando hay más calor y aminoraría el riesgo de contagio el virus. Dijo que el problema no son, por ejemplo, los mil casos de personas contagiadas por COVID-19 en Italia sino que no se tomen las medidas de prevención a tiempo, por eso "nosotros nos estamos adelantando un poco", dijo.

Subrayó que no pueden jugar con los pocos recursos que tienen para pagar los medicamentos de los niños con cáncer pues con ellos se cubrirían los anticipos a artistas, el circo y resto de espectáculos que ya se tenía pensado contratar", señaló Diez Francos y reiteró que la suspensión no es definitiva y será a fin de mes que se dé a conocer si hay cambio o no.