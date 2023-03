¿Ahorras dinero con tandas? Especialistas hablan de riesgos y beneficios

Las tandas no son un ahorro formal y tienen sus riesgos, pero se han convertido en un método recurrido por las familias para forzarse a no gastar sus ingresos. Y es que, a través de este esquema, xalapeños tienen la oportunidad de juntar dinero para hacer pagos, comprar algún bien, hacer reparaciones en casa o hasta irse de vacaciones.

Lo que empezó como una dinámica familiar se ha convertido en un proyecto de ahorro para la familia Martínez. Y es que, hace cerca de un año idearon una tanda familiar de 100 pesos en la que chicos y grandes participaban para tener un ahorrito. “La idea surgió para obligar a los niños a ahorrar para que pudieran comprarse juguetes o cosas que ellos querían pero poco a poco fueron integrándose más familiares y ahora ya es un plan de ahorro”, cuenta Alberto.

¿Para qué sirve la tanda en los integrantes de la familia?

Aunque el monto que se junta es poco, cada vez que alguno de los integrantes recibe su “número” puede comprarse cosas, invitar a los demás a comer o seguir ahorrándolo. “Cada quien decide qué hace con su dinerito pero si es una dinámica que ayuda a todos a ahorrar y que además crea más convivencia”.

Por su parte, Daniela Peralta asegura que en su caso llegó a las tandas por una urgencia médica familiar y permaneció en este esquema durante muchos años. Y es que, explica que su mamá necesitaba de urgencia unos análisis médicos muy costosos y que fue a través de amigas que dio con una señora que organizaba tandas. “En ese entonces eran tandas de mil pesos, que te estoy hablando de que eran un dineral en ese tiempo. Me acuerdo que me vio tan urgida de dinero que me dio el número dos. Cuando terminé de pagarla vi que no me había costado tanto trabajo y decidí seguirle durante muchos años”, cuenta.

Explica que llegó a tener tandas de 20 mil pesos, dinero que usó para comprar aparatos electrónicos para sus hijos o muebles y electrodomésticos para su casa. “Hasta una barda de la casa construí con una tanda porque la verdad es que tener el dinero de jalón o ahorrar por mi cuenta es muy difícil”.

Explica que hace un par de años, la señora que organizaba las tandas murió y aunque le han ofrecido entrar a otras no ha tenido la confianza de hacerlo. Y es que reconoce que al no haber ningún compromiso formal de las partes, participar de ellas siempre es un riesgo. “He sabido de mucha gente afectada, ya sea porque la que hace la tanda se hace pato o porque las otras participantes no pagan a tiempo y pues te afecta. Aunque sí extraño hacerlas”, reconoce.

¿Qué medidas preventivas debes seguir para hacer una tanda?

Aunque sea poco dinero, la tanda es un apoyo familiar | Foto: David Bello

En entrevista, el director de la facultad de Economía de la UV, Fermín Isaías Cabo Leiva, señaló que mientras quienes participen se aseguren de que lo harán con personas de fiar, no son una mala forma de guardar el dinero.

Cuestionado sobre el tema, el profesor universitario, Fermín Isaías Cabo, explica que si bien las tandas como tal no siempre son seguras, porque se dan casos de que los que quienes las integran no cumplen, “no se debe olvidar que son numerosas las familias las que las prefieren porque son parte de nuestra cultura”.

Indica que es común que se realicen entre miembros de una familia o compañeros de trabajo, “porque son personas cercanas y de confianza, pero nunca falta que haya quienes no cumplan y entonces se puede perder ese dinero, pero sí hay que ver un lado positivo es que son una forma de obligarse a ahorrar una parte de los ingresos familiares”.

Recordó que regularmente se juntan unas 10 personas que escogen uno o más números y pueden por semana, quincena o mensual, “pero como sabemos tampoco en la mayoría no se manejan cantidades muy altas, lo que las hace accesibles, mientras que para hacer una inversión bancaria y obtener intereses sí hay que invertir una cantidad mayor, por eso es que pocos acceden a cuentas de inversión en instituciones financieras”.

Para quienes optan por esta forma de ahorro, ya sea porque vienen los 15 años de la hija o solo quieren ahorrar para comprar algo de valor, “solo tienen que garantizar que las organiza alguna persona que les cumpla para no poner en riesgo su dinero”.

¿Qué opina la Condusef sobre las tandas?

Sobre este tema de las tandas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que aunque son populares no considera que son la mejor opción para el bolsillo o para mejorar la situación financiera. En un artículo en su página web, la Condusef exhorta a las personas que tengan deudas y gastos que cubrir de manera urgente y que buscan recurrir a diversas opciones para obtener dinero rápido, que una tanda es la mejor opción.

Explica que entrar a las famosas tandas que organizan ya sea algún familiar cercano o un vecino o vecina, no es la mejor opción tanto para tu bolsillo como para mejorar la situación financiera.

Expone que la tanda es un método de ahorro muy utilizado por la población mexicana que consiste en que un grupo de personas se enumera (usualmente del 1 al 10) y cada una de ellas va aportando durante cierto tiempo, una cantidad fija de dinero (puede ser mensual, semanal o quincenal) y todo lo que se junta se le otorga al número 1 de la lista, después al número 2, 3 y así sucesivamente.

Indica que aunque puede sonar atractivo, lo cierto es que las tandas presentan varias desventajas frente a los créditos o préstamos formales que otorgan las Instituciones financieras o bancarias.

Entre los puntos por los que no son recomendables es porque si se deja el dinero en una tanda se devaluará. “Ante los altos niveles de inflación, lo mejor que puedes hacer es invertir tu dinero en algún instrumento que te dé rendimientos y desafortunadamente en una tanda, esto no pasará. Al final tu dinero valdrá menos, es decir: te alcanzará para comprar menos cosas”.

Además, dice que por muy buena amistad o relación que se tenga con la persona que organiza la tanda, lo cierto es que puede ser que simplemente un día no recibas noticias de esa persona. Esto porque existen muchos casos en los que los organizadores son familiares y aun así al tener grandes cantidades de dinero en su posesión, desaparecen. Otra desventaja es que si hay algún problema en una tanda, no hay ni existe actualmente ningún respaldo legal.