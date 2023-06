Taxista protesta en la calle Enríquez; acusa a elementos de SSP por acoso y ataque

El taxista de Emiliano Zapata, Óscar Mujica, quien hace algunos días denunció ser amenazado de muerte y acosado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bloqueó la calle Enríquez frente a Palacio de Gobierno acostándose en el pavimento junto con su hija menor de edad.

Esto con el objetivo de solicitar ayuda al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que ayer supuestamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública atentaron contra su vida.

Te puede interesar: Veracruz de los estados con más enfrentamientos entre ejército y civiles: SEDENA

“Ayer intentaron matarme otra vez, me siguieron desde la escuela de mi hija hasta mi casa”, expuso.

Local Agresión contra estudiante en Veracruz: piden prisión preventiva para padre que intervino

Indicó que ha recibido fotografías en las que supuestamente las personas que lo seguían lo estaban esperando afuera de su vivienda.

¿Qué han dicho autoridades sobre el presunto acoso de elementos de la SSP?

“Las autoridades no hacen nada, no me voy a mover de aquí hasta que no me reciba el gobernador. Temo por la vida de mi hija, tiene 10 años y no se detiene la Secretaría de Seguridad Pública ni porque es una niña”, refirió.

Refirió que cuando ha realizado llamadas al C4 para solicitar ayuda nunca ha recibido atención, “siempre llegan a atender a quien me está agrediendo porque es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, que de seguridad y pública no tienen nada. Se cubren nada más entre ellos”.

¿Cómo inició el presunto acoso?

Aseguró que esta situación se debe a su madrastra de nombre Juana Guadalupe, quien presuntamente utiliza a sus familiares que trabajan en la SSP para “tratar de matarme porque me acusa falsamente de ser un zeta”.

Comentó que el atentado del día de ayer (miércoles) fue a raíz de que denunciara el caso a los medios de comunicación, lo que provocó que amenazaran de muerte a su padre, incrementando también las amenazas y agresiones en contra de su persona.

“Me hicieron llamados de un número diciendo que me iban a ayudar y cuando llegué al lugar que fue la calle Veracruz número 51, llegando al lugar arribaron seis patrullas, de una de ellas intentaron bajarse a jalarme a mi hija, entonces me vine a Asuntos Internos ahorita y no me hacen caso, lo único que me dicen es que van a investigar”, dijo.

El hombre refirió que cuando ha realizado llamadas al C4 para solicitar ayuda nunca ha recibido atención | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

El trabajador del volante manifestó que el bloqueo que hizo junto a su hija se debió a que tras denunciar el caso no tuvieron ningún acercamiento con las autoridades, “por eso ahorita estoy aquí y no me voy a mover hasta que me reciba el gobernador”.

El taxista fue atendido por personal de Palacio de Gobierno.