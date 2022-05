¿Te gusta el atún?; cada vez es más difícil conseguirlo: Empresario

TUXPAN, Ver.- La producción atunera atraviesa por problemas, entre los que destacan el alto costo de operación, precios bajos y poco mercado, que ponen en peligro esta importante actividad pesquera.

Al respecto el empresario atunero Juan Ramón Ganem señaló que a la fecha hay 20 embarcaciones, de un total 28, que están operando en todo el Golfo de México, cada una de ellas con una capacidad de almacenamiento de entre 14 a 16 toneladas de atún.

Indicó que desafortunadamente las altas temperaturas provocadas por el cambio climático han orillado a que esta especie se vaya a aguas más profundas.

"Esta situación nos repercute, ya que las embarcaciones en lugar de ir a 50 o 150 millas, tienen que irse hasta las 400 millas para poder encontrar los bancos de atún, pues se gasta mucho combustible y horas hombre, así como la estadía en altamar. Antes estos cruceros duraban entre 8 y 15 días, o en temporadas invernales, por mucho, 22 días; ahora en temporada normal son de 20 días y hasta 36 en el invierno", señala.

Por otro lado, detalló la difícil situación que enfrenta la producción, "hoy en día la producción atunera en aguas del Golfo ha descendido bruscamente hasta en 70 por ciento, es decir, teniendo en consideración los grandes costos que implica esta actividad pesquera, las embarcaciones solo están capturando entre el 30 y 40 por ciento de la producción considerada como normal, ya con suerte puede llegar hasta el 50".

Agregó que "de 10 años a la fecha, la producción ha caído gradualmente por año en 5 por ciento, esto se agravó durante la pandemia, ya que aunque había pescado no había compradores en Estados Unidos, que es el principal mercado del atún. Allá se cerraron los restaurantes y las ventas fueron muy bajas, además se pagaba el 30 por ciento del valor del producto, como si fuera pacotilla; en nuestro caso tuvimos que parar, ya que estábamos registrando pérdidas, no había mercado nacional ni extranjero".

No obstante, habría una esperanza arrojada por las recientes cifras, que indican, apuntó, que a partir del pasado mes de septiembre se ha venido registrando un repunte en la comercialización del atún, "cuando se comienza a reabrir el mercado americano, principalmente por sus restaurantes, del 100 por ciento, apenas hay una alza del 30 al 50 por cierto, el precio sigue bajo".

Abundó sobre la inversión que se requiere para mantener activa la pesca del atún, "el costo de operación de una embarcación actualmente, en promedio, es de 600 mil pesos y de una más pequeña, con menos motores y menos capacidad de almacenamiento, puede costar entre 400 y 450 mil pesos".

En el puerto de Tuxpan existen cuatro empresas dedicadas a la captura del atún, las cuales generan 250 empleos directos y alrededor de mil 200 indirectos.