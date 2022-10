¿Te han vendido terrenos con recibos del Ayuntamiento? Ahued denuncia fraudes

El área Jurídica del Ayuntamiento de Xalapa presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable por un presunto fraude a dos ciudadanos a los que se les están vendiendo terrenos presuntamente propiedad del Ayuntamiento de Xalapa dio a conocer el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

En conferencia de prensa dijo que se ocupó el logotipo del ayuntamiento de Xalapa en recibos foliados pero que son falsos. Hasta el momento ha recibido la queja de dos personas que supuestamente fueron víctimas del fraude, aunque al momento no se sabe que haya sido por parte de algún trabajador del Ayuntamiento de Xalapa.

“Me acaban de entregar dos ciudadanos, estos recibos falsos con el logotipo del ayuntamiento donde los han engañado y defraudado a nombre del ayuntamiento pidiendo dinero para la venta de terrenos supuestamente del ayuntamiento (…) esto es falso, no hay ninguna desincorporación de bienes del ayuntamiento que hayan sido autorizados tanto en comisiones como en cabildo para que el congreso lo autorice”.

Local Ahued anuncia reducción de nómina en el Ayuntamiento de Xalapa y CMAS; ¿el motivo?

Explicó que, aunque por el debido proceso no se pueden dar los nombres de las personas defraudadas, hay pagos que se hicieron de 24 mil pesos, 4 mil y de hasta más de 90 mil pesos.

“Se dicen ellos y acusan que le están ofreciendo propiedades en Úrsulo Galván y otros lados que supuestamente son del Ayuntamiento abandonadas y las andan vendiendo lo que es un total fraude, es un acto totalmente fraudulento y lo peor del caso que ocupan el logotipo del Ayuntamiento y vamos a denunciar en este momento”.

El presidente municipal explicó que el Ayuntamiento no ha tenido autorización del cabildo ni del Congreso del Estado para desincorporar ningún bien a cargo del mismo.

Por ello, hizo un llamado a la población para no dejarse engañar y sostuvo que no permitirá en su administración que agarren al ayuntamiento para fraudes.

“Si la persona está coludida con gente de adentro también vamos a proceder, se entiende que esta persona aparentemente no trabaja con nosotros, estamos viendo en el registro, (…) vamos a seguir revisando, pero si alguien de aquí también se atrevió, vamos a llegar a las últimas consecuencias porque es un fraude muy grave”.

Vuelve a leer: No se puede cerrar la vialidad por “caprichos”; no habrá denuncia contra lideresa: Ahued

Pidió a la población no ser ingenuos pues no pueden creer en un recibo con el presunto logotipo del ayuntamiento donde no hay escrituras ni documentos oficiales de por medio.