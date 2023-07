No sólo la ASF tiene facultad para revisar uso de recursos, señala auditora del Orfis

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) luego de que funcionarios del organismo federal aclararon que desde lo local no se tienen atribuciones de revisar el gasto de los fondos públicos.

Al respecto, la auditora estatal señaló que desde el Congreso de Veracruz no se ha realizado una reforma que no se contraponga con la Constitución Federal; sin embargo, resaltó, que la ley no da facultad exclusiva a la ASF de hacer la revisión.

El Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Ortiz Calzada señaló que no se han suscrito convenios con los entes estatales bajo el argumento de que “cada uno auditaba como quería, cuando quería y en los tiempos que querían y para nosotros era sumamente complicado”.

Debido a ello, la auditora puntualizó que ellos no hacen una revisión de participaciones o fondos federales, simplemente revisan y fiscalizan las Cuentas Públicas.

“En el mismo sentido, el artículo 46 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior Local, señala que la fiscalización tendrá como objetivo revisar las cuentas públicas. Pero, además, el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone que la ASF fiscalizará directamente los recursos federales que administre o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades”, dijo.

Refirió que en la aclaración se planteó que ni la Constitución Federal, ni la Ley que aplica la ASF se refieren a una revisión o fiscalización exclusiva, "por lo que consideramos que de no acatar las disposiciones que nos otorgan las facultades para fiscalizar estaríamos incurriendo en el incumplimiento de un deber legal".

“El tema deberá ser motivo de una reforma no solo local sino federal, sin desatender la Constitucional, a fin de ajustar el marco legal que le dé atribuciones exclusivas a la ASF en los términos que está interpretando”, expuso.

Actualmente se lleva a cabo la revisión a la Cuenta Pública del 2022, por lo que el funcionario de la ASF aclaró que si alguien se excede en sus atribuciones puede ser denunciado.