Toman escuelas para exigir maestros y atender instalaciones tras robos

Veracruz, Ver.- En protesta por la falta de cuatro maestros en la escuela primaria “Felipe Gardoqui Olmos” y “Sor Juana Inés de la Cruz” en sus turnos matutino y vespertino, padres de familia tomaron las instalaciones para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la asignación de los docentes debido a que los que estaban antes, se jubilaron en el mes de septiembre.

Con pancartas en mano el grupo de padres junto con los estudiantes tomaron el plantel ubicado en la colonia Progreso de la ciudad de Veracruz como demanda para que el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García atienda su solicitud.

Según relatan los inconformes, los maestros que faltan son para cubrir los grados de tercero y cuarto en los turnos matutino y vespertino.

En el caso de los padres de la escuela “Felipe Gardoqui Olmos” en su turno matutino, contrataron maestros externos para que sus hijos no perdieran clases en lo que asignaban a otros profesores, sin embargo, ya no tienen más dinero para seguir pagando.

“Con muchos esfuerzos los padres de familia nos cooperamos para contratar un maestro externo para nuestros hijos, para que no se retrasaran más porque de por sí con la pandemia y las clases en línea fue muy difícil, estaban bastante desorientados y gastamos 12 mil pesos en el pago del mes de octubre y parte de noviembre, ya estamos en febrero y aún no han asignado maestro, nosotros ya no tenemos dinero”, es que queja general de los padres.

Por su parte el supervisor de zona, Marcos Luna Córdoba quien llegó al lugar para tratar de llegar a un acuerdo, aclara que se han hecho las gestiones ante la SEV, pero a la fecha no se han asignado a los maestros.

“Es una acción respetable de los padres, se han hecho las gestiones, pero hasta ahora no nos han puesto a los maestros que faltan ya vamos para cinco meses”, reconoce el entrevistado.

Piden rehabilitar instalaciones tras robos

El secretario de Organización de la región octava del SNTE Sección 32, Renee Palencia Góngora, indica que aún hay varios planteles que siguen con el modelo virtual, ya que sus instalaciones no se han podido recuperar de los robos o saqueos que sufrieron durante la ausencia de clases presenciales con motivo del Covid-19.

Refiere que hay planteles que se quedaron sin cableado y a la fecha no tienen luz o agua potable. El líder de los docentes señala que como se ha podido se han ido habilitando los planteles saqueados, sobre todo con la ayuda de los padres de familia, pues lo que se ha recibido de las autoridades locales como estatales ha sido mínimo.

“Muy poco, la verdad los recursos que bajan tanto de los ayuntamientos como de la Secretaría son pocos los recursos que bajan. La Secretaría de Educación de Veracruz, lo único que hace es decirles a los padres de familia que ellos son los que tienen que tratar de resolver los problemas de cada escuela”.

Estima que alrededor del 10 por ciento de las escuelas del puerto de Veracruz, fueron saqueadas, siendo las más afectadas las de la zona norte.

“Como ustedes saben hubo muchas escuelas saqueadas y que no tienen las condiciones para que los compañeros asistan, ustedes sabrán que los amigos de lo ajeno han robado muchas escuelas, todo lo que es cable de las instalaciones eléctricas y han dejado sin agua y luz a las escuelas”, revela.

El entrevistado destaca que además de ello, los contagios no han parado en el sector educativo y muchos docentes han tenido que estar en aislamiento total, con la finalidad de evitar afectar la salud de los alumnos y sus familias.

"Nos ha pegado bastante, ha habido muchos compañeros y compañeras contagiados, si ha habido muchos compañeros asistiendo al ISSSTE, por esta situación de la pandemia, que ha sido alarmante la cantidad", comenta.

Sin embargo, no habido casos graves, debido a que todos los maestros y maestras contagiados, logran recuperarse y se tiene un mínimo porcentaje de decesos desde el inicio de la pandemia.

Siendo otras de las causas por las cuales, muchas escuelas públicas no han regresado a las aulas de manera presencial.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa