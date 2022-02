¿Venta de uniformes ya no es negocio?, tiendas bajan sus cortinas

Como consecuencia de las bajas ventas de uniformes escolares, durante la crisis sanitaria ha habido recorte de horarios y días laborales, campañas por redes sociales y hasta cierres de algunos establecimientos dedicados a este giro, aseguran comerciantes, quienes esperan que en 2022 la situación mejore.

En víspera del inicio de nuevos semestres en educación media, superior y superior, coinciden en que no habido repunte de ventas, salvo algunos lugares que mantienen acuerdos con escuelas específicas.

A pesar de que de manera oficial se mantiene el llamado de regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, puntualizan que en general sus bajos ingresos continúan igual que en 2020 y 2021.

Los comerciantes esperan que en 2022 la situación mejore / Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

“Lo que piden son una que otra chazarilla o blusas y camisas blancas, porque es lo que se les ve por las cámaras; pantalones y pants casi no salen”, explica Martín Gutiérrez Espinoza.

Indica que si no fuera por los uniformes para enfermeras y los denominados “pitufos” para personal médico, él no sería un sobreviviente de la crisis, a la que, puntualiza, “no se le ve fin”.

“Como no es obligatorio que vayan a las escuelas y ya entendimos que con este virus no se sabe, los papás no se arriesgan a comprar uniformes que luego no les van a quedar a los chiquillos porque están en crecimiento”, expresa el encargado de Uniformes Goga.

Lo mismo dicen encargados de negocios ubicados en el centro de la ciudad, quienes se mantienen a la expectativa de los anuncios oficiales y en constante comunicación con algunas escuelas.

Igual que ellos, dueños de establecimientos dedicados a la serigrafía y bordado de uniformes manifiestan su pesar por las bajas ventas. Ahora su fuerte es emprender como diseñadores para vender gorras y playeras.

Señalan que sus bajos ingresos continúan igual que en 2020 y 2021 / Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

“No es que nos vaya super bien pero sale para la comida. La economía está tan mal, que hasta los clientes que pedían bolsas o almanaques han disminuido. No queda más que reinventarse y aguantar”, sostiene Laura Carmina Sayago, de Graphis Color’s.

Otras personas sostienen que la alternativa es anunciarse por redes sociales e incluir la venta de otros productos, como cubrebocas, mochilas para motociclistas y hasta impermeables.