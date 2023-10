Frente Frío 6 deja afectaciones en Torre Pediátrica de Veracruz

Veracruz, Ver.- Trabajadores de la Torre Pediátrica de Veracruz denunciaron que diversas áreas se inundaron como consecuencia del paso del Frente Frío número 6 durante este fin de semana.

Con imágenes, mostraron que durante las primeras horas de este lunes mientras a las afueras de sus instalaciones un grupo de padres protestaban, en el interior aún había rastros del agua que inundó algunas áreas debido al nulo mantenimiento.

Señalan que el área más afectada fue urgencias donde las filtraciones provocaron que la zona quedara inundada.

Los trabajadores comentaron que durante este tipo de fenómenos naturales, las instalaciones quedan muy vulnerables y con el riesgo de que se presenten accidentes.

“Como se darán cuenta no hay prevención para este tipo de situaciones, fue una lluvia torrencial que dejo afectaciones en las instalaciones porque no hay mantenimiento, lo estamos demostrando con las imágenes donde se ven muchas áreas llenas de agua, hay filtraciones, los responsables son los del área administrativa y la dirección por supuesto”, indicó el personal.

¿Se tiene contempla alguna inversión para realizar mejoras a la Torre Pediátrica?

Alejandra, una de las trabajadoras del nosocomio expresa que aunque hay una promesa de inversión de parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, la realidad es que no se ha invertido un solo peso en las instalaciones.

“Vemos que aquí hay intereses personales, que no les importa la cuestión médica y la atención a las personas, a los niños en este caso, hemos hecho las denuncias públicas pero quizá desde el gobierno no les importe, por eso no se soluciona nada porque ya hemos expuesto a los responsables del mal manejo de las instalaciones y no se ha actuado”, insistió.