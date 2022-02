Aumentan precio de la tortilla, ¿cuánto necesitas para comprar un kilo?

Veracruz, Ver.- Tal y como lo advirtieron, industriales de la tortilla y la masa de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río incrementaron el precio de sus productos como consecuencia del alza que registraron el maíz y la harina en este 2022.

El precio de la tortilla tuvo un ajuste de entre $1.00 y 1.50 con centavos.

Con el aumento, el precio de la tortilla quedó entre los $17.00 y $24.00 pesos el kilogramo.

El precio de las tortillas se elevó a mitad del mes de junio / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Mientras que el precio del kilogramo de la masa pasó de los $10.00 pesos a los $12.00 pesos, sin embargo estos, pueden variar, ya que el precio de estos productos están liberados de acuerdo a la oferta y demanda, por lo que dependiendo de la ubicación y necesidad del establecimiento establecen el ajuste.

El presidente de la Unión de Molineros en la conurbación, Zenón Uscanga Jiménez argumenta que los costos de los insumos se elevaron, pues tan solo la tonelada de harina está en los 750 pesos cuando durante el 2021 oscilaba entre los 600 a 650 pesos.

Que a ello se suman otros insumos como aceites, artículos de limpieza y combustible.

“Lo que pasa es que nosotros no tenemos de otra, somos los más afectados, quisiéramos una estabilidad en los costos de gas, gasolina, harina, pero desgraciadamente no hay estabilidad, desde que empezó la pandemia hace dos años las cosas vienen subiendo gradualmente y contra eso no podemos hacer nada”, declara.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Por si fuera poco, se les agrega el aumento del salario mínimo como las prestaciones de los empleados.

“Las dos razones principales son el alza en la harina, que es el principal insumo, el que más incide en el costo de la producción de tortilla, sube en el orden de 750 y 600 pesos en las marcas de harina, aunado a eso, lo otro que nos incide para subir el precio es que tuvimos un ajuste al salario mínimo y por ende al salario de nuestros colaboradores, hay inflación y eso también nos está impactando”, justifica.

Sin embargo, el líder de los Molineros en Veracruz y Boca del Río, también refiere que el ajuste al kilo de la tortilla es decisión de cada dueño de acuerdo a sus gastos, pues algunos no son propietarios de los locales y deben de pagar renta y se deben tomar en cuenta los gastos de los empleados y el resto de los servicios.

No obstante, el aumento a la tortilla no fue bien recibido entre consumidores, pues vino a sumarse a la escalada de precios que se viene registrando en los productos básicos, pues eso debilitará aún más el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En Veracruz y Boca del Río se calcula la existencia de unos 200 establecimientos que se dedican a la fabricación, venta y distribución de tortillas.