Trabajadoras sexuales denuncian acoso y extorsión por parte de elementos de SSP

Xalapa, Ver.- La presidenta de la asociación Transformando Vidas Frida Méndez Oropeza denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) siguen acosando y extorsionando a las trabajadoras sexuales de la avenida Lázaro Cárdenas.

En conferencia de prensa refirió que es necesario que se redoble la capacitación de los policías en derechos humanos y diversidad sexual y tomen el ejemplo de la Policía Municipal de Xalapa quienes son respetuosos de su trabajo.

Local Policías cobraban piso a trabajadoras sexuales, acusa comunidad LGBTTT

“Hemos hecho un acuerdo con le Secretario de Seguridad Pública del Estado porque estamos siendo acosadas y extorsionadas por los policías estatales en Lázaro Cárdenas cuando se hizo la reunión pararon los acosos, pero ahora regresó peor hace tres días”, acusó.

Sostuvo que los elementos de la SSP llegan a “vaciarle su bolsa en la baqueta y todo, yo en lugar de sentirme protegida por la policía tengo miedo de ellos, donde pase yo, me siento acosada por ellos, me revisan, a cada rato me están dando vuelta y me pitan”.

Refirió que, desde la dependencia, ante esas acusaciones, solo cambiaron a los elementos, pero las prácticas continúan.

Apuntó que el sábado pasado tuvo un problema con una patrulla de la SSP y se comunicó con el psicólogo de la dependencia José Manuel quien le pidió acudir a asuntos internos donde se comprometieron a que no volviera a suceder.

“Anoche me habló como a las 2 de la bajó la mañana una compañera que un policía la bajó saliendo de un hotel, la bajó del carro, le quitó su dinero que había ganado y también al cliente. Siempre que pasa esto nosotros tomamos número de la patrulla (…) en la SSP los cambió, pero no han hecho nada”, abundó.

Agregó que la avenida Lázaro Cárdenas siempre hay personas que son robadas por los policías a partir de la 1 y hasta las 5 de la mañana, “es cuando los policías, así vean una sola persona, los paran, los esposan y se meten los policías a revisar los carros”.

Ante ello consideró que el trabajo del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado se irá abajo por la culpa de sus elementos. Agregó que incluso hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y están en espera de que haya alguna recomendación para que esto se resuelva de manera pacífica pues de lo contrario se verán obligadas a realizar un plantón.