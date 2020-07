Trabajadores del IMSS protestan ante la posible eliminación del bono Covid

Veracruz, Ver.-Tras el aviso de la eliminación del bono Covid a trabajadores del Seguro Social, personal médico realizó una manifestación para exigir que continúe el apoyo porque lo han destinado en la compra de equipo para su protección personal.

De acuerdo con los trabajadores, entre las quincenas de abril y marzo recibieron un extra en su salario que se reflejó en un apoyo para los trabajadores de hospitales donde se estaba dando la atención de pacientes con Covid.

Dicha bonificación era un aumento proporcional al 40 por ciento del salario de cada trabajador.

Sin embargo, hace unos días fueron notificados de que el apoyo quedaba suspendido momentáneamente.

Ese bono no lo pedimos nosotros, fue cosa del gobierno y ahora nos lo quieren quitar y hasta descontarlo de nuestros salarios porque justifican que hubo faltas, que hubo vacaciones, que unos estuvimos de incapacidad y en mi caso personal, estuve incapacitada 7 días, pero regresando me integre al área de Covid y si me descuentan el bono a mí por ejemplo me estarían quietando mil pesos de mi quincena de 2 mil pesosKarla, enfermeras afectada

Los trabajadores indicaron que el bono que les fue entregado lo utilizaron para la compra de equipos y materiales que no se los proporcionó la autoridad pese al riesgo que representaba atender a los pacientes enfermos.

Ese bono lo utilizamos para comprar el equipo que no nos dieron, nos debían de dar y no dieron nada, tuvimos que salir a comprar nuestros materiales y nos encontramos que el cubrebocas N95 que antes costaba 15 pesos ahora está en 100 pesos y así otros materiales, hasta abusaron de nosotrosPablo Valdez, inconformes

Los afectados se congregaron a las afueras de la clínica 71 en la avenida Salvador Díaz Mirón para protestar por el retiro del bono y minutos después fueron informados por los directivos que dialogarán si se echa para atrás la suspensión del bono o continua.

“No sabemos si vamos a tener represalias, los directivos salieron a ver y notaron que había medios y ahora nos dicen que vamos a ver, que lo van a negociar pero no sabemos nada, ya bajaron y vieron quienes estamos aquí”, agregó otro enfermero.