En 3 meses Veracruz sufre por 10 mil 518 casos y mil 625 muertes por Covid

En 106 días, 10 mil 518 veracruzanos se han contagiado de Covid-19 y mil 625 han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Desde su llegada a la entidad el pasado 17 de marzo con la confirmación del primer caso hasta el reporte de este primero de julio, el virus causante del coronavirus se ha expandido a más de 170 municipios, ocasionando que la disponibilidad hospitalaria se encuentre en 47%.

Aunque la entidad se encuentra ubicada en semáforo naranja por las autoridades de la Secretaría de Salud federal, los casos positivos siguen en aumento y, hasta el 5 de julio, 79 municipios se mantendrán en rojo debido al riesgo máximo de contagios y 115 en riesgo alto. Asimismo, los 12 municipios que se habían identificado como de la “Esperanza” el pasado 18 de mayo han perdido ya esta denominación debido a que presentan casos confirmados o vecindad con municipios que sí tienen casos.

MARZO , CON 26 CASOS

Aunque el Covid-19 llegó a México de manera oficial el pasado 27 de febrero con la confirmación del primer caso positivo, en Veracruz fue 19 días después, el 17 de marzo, cuando se detectaron los dos primeros casos de coronavirus: una mujer de 22 años de edad y un hombre de 24. Aunque en su momento ambas personas fueron puestas en confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad, ésta siguió avanzando. Una semana después, el 24 de marzo, cuando el país entró en Fase II de pandemia, el estado registraba por quinto día consecutivo siete casos positivos al Covid-19 (cuatro hombres y tres mujeres), de los que cuatro radicaban en Boca del Río, dos en Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán. Se tenían también 42 casos sospechosos en investigación y se les daba seguimiento a 137 contactos declarados de los enfermos.

Local Xalapa, sexto municipio con más casos de coronavirus

En ese momento, la Secretaría de Salud en Veracruz confirmó que debido a nula transmisión comunitaria y porque se conocía el origen de la infección en todos casos confirmados, la entidad no estaba considerada en Fase II, aunque se implementaron nuevas disposiciones, entre las que destacaban la protección de las personas adultas mayores y otros grupos vulnerables. El pasado 29 de marzo se dio a conocer el primer fallecimiento por Covid-19 en Veracruz. La muerte ocurrió en el municipio de Tlacotalpan y se trató de un hombre de 53 años de edad. La cifra de positivos había aumentado a 26 en Boca del Río, Veracruz, Poza Rica, Ixtaczoquitlán, Fortín, Xalapa, Coatzacoalcos y Tlacotalpan. Había además 155 sospechosos en 27 municipios veracruzanos.

ABRIL LLEGA FASE 2

El mes de abril inició con 28 casos positivos: 13 en Boca del Río, seis en Veracruz, tres en Poza Rica, dos en Xalapa; uno en Ixtaczoquitlán, Fortín, Coatzacoalcos y Tlacotalpan, este último como defunción. Asimismo, se tenían 302 veracruzanos considerados como sospechosos de tener la enfermedad (166 mujeres y 136 hombres) en 41 municipios y con edades de entre cuatro meses y 85 años de edad. Ese día, la dependencia estatal dio a conocer que las autoridades sanitarias habían realizado el traslado urgente de un paciente en el municipio de Emiliano Zapata, por sospecha de enfermedad respiratoria grave y que había fallecido. Más tarde se confirmó el Covid-19 como causa y se sumó a la lista de defunciones.

Local Irresponsabilidad de ciudadanía está “matando” gente: diputado

El 21 de abril arrancó la Fase III de la emergencia sanitaria en el país y en la entidad se tenían180 casos confirmados en 43 municipios, 76 mujeres y 104 hombres de entre 6 y 100 años de edad. Había un registro de 16 fallecimientos en 11 demarcaciones y 284 veracruzanos permanecían en calidad de sospechosos a Covid-19. El puerto de Veracruz era ya el epicentro de la enfermedad con 63 casos, seguido de Boca del Río con 22, Coatzacoalcos con 16, Poza Rica con 12 y Xalapa con 7. En esos momentos, la autoridad sanitaria en Veracruz dio a conocer que por cada contagiado podía haber de ocho a 10 más; en tanto que los casos activos presentaban una tendencia al alza.

El mes concluyó con 576 positivos en 69 demarcaciones, 432 sospechosos analizados en 71 municipios y 54 fallecimientos en 20 ciudades.

SUSPENDEN DÍA DE LAS MADRES

A pesar de que las autoridades habían decretado que el confinamiento por Covid-19 concluiría el 30 de abril, el mes de mayo inició con las mismas indicaciones de aislamiento social, suspensión de actividades públicas y escolares, así como el decreto de cierre de los negocios considerados como no esenciales. En Veracruz, el mes inicia con 618 casos confirmados en 70 demarcaciones, 455 sospechosos de 73 municipios y 57 fallecimientos en 21 municipios. Hasta ese momento, 2 mil 816 veracruzanos habían sido analizados por sospecha de Covid-19 y mil 743 resultaron negativos.

La emergencia sanitaria provocó la suspensión de los eventos conmemorativos del Día del Trabajo y se pidió a la ciudadanía que se abstuviera de salir a la calle, que siguieran al pie de la letra la Jornada Nacional de Sana Distancia y que se evitaran desplazamientos de personas procedentes de zonas con baja o nula transmisión a las de alta propagación y viceversa.

Luego de que la desatención de los veracruzanos y los festejos del Día del Niño durante el fin de semana del 29 de abril al 2 mayo provocaran un repunte considerable en los casos positivos, las autoridades determinaron suspender los festejos del Día de las Madres en Veracruz y la fecha se trasladó para el 10 de julio.

El 18 de mayo la autoridad federal establece el regreso a la “nueva normalidad” permitiendo que los municipios que hasta ese momento no presentaban casos positivos de Covid-19 —o vecindad con regiones infectadas— regresaran a las actividades con medidas precautorias.

En la entidad se determinó que eran 12 los “Municipios de la Esperanza”, no obstante, a nivel estatal se estableció que dado que aún no se había llegado al punto crítico en la curva de contagio y los habitantes aún son susceptibles a la enfermedad, no habría regreso. Y es que para esa fecha Veracruz tenía ya 2 mil 039 casos positivos y 245 defunciones en 53 municipios.

Los casos continúan en aumento y el mes cierra con 3 mil 627 en 134 municipios, 527 defunciones y mil 505 sospechosos de 104 municipios que continuaban en investigación por sospecha de Covid-19.

JUNIO: NUEVA NORMALIDAD

Con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México, el país pasó a una “nueva normalidad”. No obstante, en Veracruz los casos continuaban al alza.

El sexto mes del año inició con 4 mil ocho casos positivos en 137 demarcaciones y 558 defunciones. Se advierte que aún no se ha superado el punto crítico de la pandemia, por lo que se mantiene la reducción de la movilidad en calles, parques, transporte y comercios.

Con la suspensión de clases presenciales desde el 20 de marzo, más de 2 millones concluyeron a la distancia el ciclo escolar 2019-2020; miles conmemoraron sus “graduaciones” de manera virtual y los resultados de sus evaluaciones fueron dados a conocer a través de una plataforma en línea. Al igual que sucedió en mayo, la autoridad estatal determinó la suspensión de los festejos por Día del Padre, programados para el domingo 21 de junio quedaron cancelados y se pidió que se celebrara a papás y abuelos a la distancia.

Local Filtros y parques cerrados seguirán en municipios libres de Covid-19

Tres alcaldes del estado de Veracruz dieron positivo a SARS-COV-2 (Covid-19) y uno de ellos falleció durante el fin de semana. Se trata de Octavio Pérez Garay, de San Andrés Tuxtla; Gabriel Antonio Álvarez López, de Playa Vicente; y Gerardo Tirso Acahua Apale, de Coetzala, quien murió a madrugada del domingo 28 de junio.

Hasta el último día de junio se habían aplicado en Veracruz 18 mil 756 pruebas de laboratorio, de las cuales 10 mil 170 salieron positivas a Covid-19 en 170 municipios. Se tenía un reporte de mil 578 defunciones en 114 demarcaciones y 6 mil 351 veracruzanos habían superado el virus. El mes concluyó con un 47% de disponibilidad hospitalaria y tanto el Centro de Atención Médica Expandida Covid-19 (CAME-C19) de Xalapa (Velódromo) como el de Veracruz (Centro de Raqueta) se encuentran equipados para tratar a quienes presenten síntomas de moderados a leves, mejorando así la atención a personas graves en los hospitales Covid.

JULIO INICIA CON ASCENSO

El mes de julio en la entidad comenzó con 10 mil 518 casos confirmados y mil 625 defunciones, lo que implicó un aumento de 345 contagiados y 78 muertes más que el último día de junio. Esta cifra coloca a Veracruz en el quinto lugar nacional con más infectados.

En los municipios con más casos positivos continúan en el mismo orden: Veracruz con 3 mil 262, Coatzacoalcos con 892, Poza Rica con 600, Córdoba con 543, Minatitlán con 451, Xalapa con 407, Tuxpan con 264 y Orizaba con 226.