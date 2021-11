Trabajadores del sector salud denuncian adeudos en prestaciones

Veracruz, Ver.- Luego de que este fin de semana solo se pago la quincena a los trabajadores de confianza de la Secretaría de Salud, trabajadores denuncian adeudos desde el mes de mayo por concepto de uniformes y otras prestaciones.

A través de una circular enviada desde los primeros días de noviembre, se informó al personal sobre los pagos correspondientes al personal donde se indicaba que desde el 8 de mayo se pagaría el 50 por ciento de lo correspondiente al aguinaldo o gratificación de fin de año y la otra mitad se entregaría el 1 de enero.

Con esta acción permitiría la opción de ser utilizado en el programa anual conocido como “Buen Fin” si así convenía a sus intereses.

Sin embargo, este viernes solo se entregó el pago al personal de confianza mientras que los trabajadores homologados quedaron pendientes y no se tiene fecha.

El grupo de trabajadores quienes omiten sus nombres por miedo a represalias, indican existen pendientes de pagos por parte de la Secretaría de Salud por concepto de uniformes y otras prestaciones ya que en mayo y en octubre se les deposita una cantidad extra para su indumentaria y en este año no fue así.

“El dinero se pago pero solo a algunos, los demás no tendremos buen fin porque no se nos pago, hay varios pendientes y las autoridades de eso no hablan, este año no hubo para uniformes y al menos en el Hospital de Veracruz hay hostigamiento por los uniformes cuando no es nuestra responsabilidad, no es justo porque dicen una cosa ante la opinión pública y la realidad es muy diferente”, indica uno de los trabajadores.

Los pagos por concepto de uniformes varían entre los 700 pesos a mil 650 pesos, pero dicho recurso se debe entregan dos veces al año y en este 2021 hubo ausencia de este apoyo.

La dotación de uniformes consta de filipinas, batas, overoles, botas, mascarillas y anteojos.