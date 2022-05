Trabajadores municipales de Veracruz buscarán incremento salarial: lideresa sindical

Veracruz, Ver.- La relación laboral con las nuevas autoridades municipales de Veracruz es positiva, así lo manifiesta la Secretaria General del Sindicato Único de Empleados del Ayuntamiento de Veracruz, Estela Fentanes Jiménez.

La dirigente sindical agrega además que ya se encuentra en revisión del contrato laboral de este año, aunque no reveló el porcentaje que propone de aumento y la fecha límite para su aprobación.

“Ya metimos el pliego, ahora vamos a la negociación, pero ¿cuánto tengo de secretaría general?, 36 años, he trabajado con todos los colores y hasta ahora lo que puedo decir que es que no he tenido problemas con ninguno”, afirma la entrevistada.

En ese sentido, Fentanes Jiménez manifesta su disposición de sentarse a negociar el pliego petitorio de este año a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a los empleados municipales y no resulte oneroso para las arcas del ayuntamiento.

Local ¿Coparmex pagará reparto de utilidades? Esto sabemos

Recuerda que este sindicato está conformado por más de 850 trabajadores sindicalizados, cifra que ha ido en incrementándose.

Por otro lado, menciona que durante la pandemia por Covid-19, tres empleados del ayuntamiento de Veracruz perdieron la vida a causa de esta enfermedad.

Sin embargo reconoce también que las afectaciones por el virus SARS-COV-2 han aminorado de manera importante, sin embargo, no han bajado la guardia.

Estela Fentanes descarta además que durante la contingencia se hayan visto afectados en sus prestaciones y pagos salariales.

Te puede interesar: Trabajadores del puerto de Veracruz conmemoran el Día del Trabajo

Finalmente niega que al momento existan conflictos laborales y rechaza de igual manera situaciones de acoso laboral contra empleados del ayuntamiento porteño.