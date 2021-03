¿Tramitaste nueva credencial?, tienes hasta abril para acudir al INE

Xalapa, Ver.- Entre 2 mil 500 y 3 mil xalapeños que no han acudido por sus credenciales de elector tendrán como fecha límite para recogerlas hasta el 10 de abril, informó Jaime Maldonado Galindo, vocal del Registro Federal de Electores, Distrito 10, del Instituto Nacional Electoral en Veracruz.

Agregó que todo ciudadano que por alguna razón no cuente con su credencial, aún está a tiempo de solicitar una reimpresión de ésta, a la cual no se le modificará ningún dato, pero que le será útil tanto para participar en el próximo proceso electoral, como para poder identificarse, puesto que éste es uno de los documentos más solicitados en bancos y otras instituciones.

La reimpresión por robo, extravío o deterioro se podrá solicitar hasta el próximo 25 de mayo, por lo cual hizo un llamado a quienes no cuenten con el documento o éste se encuentre dañado a solicitar un repuesto. En este momento quienes deseen solicitar una reimpresión podrán hacerlo sin previa cita.

Local No le temen a cometer delitos electorales, en Veracruz

Aclaró que generalmente la mayoría de los solicitantes acuden en tiempo y forma a recoger sus credenciales, por lo que las 2 mil 500 o 3 mil representan una cantidad menor de acuerdo al tamaño del padrón electoral.

Dijo que en algunos de los casos el ciudadano acude a solicitar otra porque cree haberla extraviado, pero cuando la encuentra ya no acude a recoger la nueva, sin embargo, quienes no lo hagan no podrán votar porque no estarán dados de alta en la lista nominal puesto que el INE actualiza el padrón de acuerdo a la credencial solicitada.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

En ese contexto, reiteró la invitación a los solicitantes para acudir al módulo ubicado en la avenida Ruiz Cortines, sin previa cita, sólo con el comprobante que les otorgaron al solicitarla, lo que no les tomará más de tres minutos. La atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes.