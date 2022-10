Van contra el Transporte Público: unidades sin verificar no circularán

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista advirtió que las unidades del Transporte Público que no cumplan con su verificación vehicular obligatoria antes de concluir este año, no podrán recibir las nuevas placas de circulación y tendrán que dejar de operar.

Se estima que en la entidad son cerca de 120 mil concesiones que hay en el estado en el transporte público, mismas que tendrán que cumplir con ese requisito.

Verificación vehicular es un proceso administrativo que todos están obligados a cumplir

En entrevista explicó que la verificación es parte de un proceso administrativo que todos están obligados a cumplir, esto luego de que se le cuestionara sobre la contaminación del aire que generan algunas unidades.

"Quien no cumpla este año, el próximo año no podrá tener su ordenamiento legal, es un candadito que se pone administrativamente para que todos cumplan el tema de la verificación, todos, particulares y privados".

En ese tenor expuso que están invitando a los transportistas a que cumplan con esta disposición legal, y aprovechen que el Programa de Ordenamiento Vehicular fue ampliado.

"Estamos haciendo las gestiones con la Dirección de Transporte Público para que se puedan disminuir, es una regla que ya existe y que deben cumplir", abundó el funcionario estatal.

Al ser cuestionado respecto a si existe resistencia por parte de los concesionarios a verificar sus camiones urbanos, expuso que es algo que se verá el próximo año cuando ya haya vencido el plazo para que estén en orden.

"Quien no cuente con verificación no va a estar ordenado tampoco legalmente para prestar ese servicio. Para el próximo año no debe haber humo negro en la ciudad".

Sobre la calidad del aire en la entidad dijo que el gobierno del estado adquirió cuatro estaciones más para tener mediciones precisas y expuso que todas las estaciones de monitoreo arrojan resultados de que es "buena" y únicamente en Minatitlán se reporta como "aceptable".