Usuarias del transporte público alertan sobre presunto acosador

Veracruz, Ver.- Usuarias del servicio de transporte en Veracruz alertaron sobre un presunto acosador sexual que se aprovecha de las mujeres para pedirles dinero argumentando que necesita viajar con urgencia y luego intenta tocarlas de manera lasciva.

En denuncias que fueron compartidas en las redes sociales, las víctimas relataron su experiencia y al parecer se trata del mismo sujeto, que las aborda en las paradas del autobús.

Presuntamente el implicado de quien mostraron fotografías y que describen como de 1.70 de estatura, complexión robusta, moreno, de entre 50 a 60 años, canoso y que porta una mochila negra se acerca a las jóvenes para pedirles dinero porque no le alcanza para pagar su camión y debe trasladarse con urgencia a otro destino, después entabla platica con ellas y procede a hacerles tocamientos e incluso ha llegado a amenazarlas.

Paula “N” quien hace unos días fue víctima del presunto acosador detalló que el sujeto la abordo en el autobús y le pidió dinero porque debía ir a Alvarado.

“Me dijo que debía ir a Alvarado y que no tenía dinero, comenzó a ser agresivo y me exigió el dinero, me dijo que me dejaba en garantía la laptop que traía en su mochila, empezó a invadir mi espacio personal, situación que me incomodó y me empezó a hacerme mención de mi cuerpo, de mí, que si estaba embarazada, que si no quería ser mamá de una vez, cosas que están mal, que te ofenden como mujer”, dijo

Otra de las chicas denunció que el sujeto le hizo tocamiento en su pecho y todas coincidieron en que pedir dinero es el modus operando para atraerlas y luego acosarlas.

El grupo de chicas hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad para evitar que este sujeto pueda cometer un delito mayor contra alguna menor u otras chicas.