Valen oro los terrenos; $4 mil el metro en colonias

El precio de los terrenos con servicios en Xalapa se duplicó. De 2 mil pesos el metro cuadrado pasó a 4 mil y hasta 5 mil pesos en áreas fraccionadas. En algunas colonias los precios alcanzan entre 500 mil y 600 mil pesos los lotes de 105 metros cuadrados, indicó Juan Manuel Villa, quien se dedica a la venta de casas y terrenos.

Sólo en breña, sin servicios, se podría adquirir un terreno en alrededor de 200 mil pesos en colonias de la periferia de Xalapa.

El vendedor de bienes y raíces explicó que el incremento en los precios de los terrenos que se ha venido dando desde hace unos diez años a la fecha se debe a que cada vez es más difícil encontrar tierra.

Agregó que los pocos que han quedado dentro de las colonias, no cuentan con agua ni drenaje, y los que están en las orillas todavía son ejidos.

Debido a que el desarrollo se está dando hacia los municipios cercanos, es allá donde se pueden encontrar terrenos más accesibles, sin embargo no cuentan con los servicios básicos y meter éstos representa una inversión fuerte pues en muchos de los casos, no hay postes de luz.

Silvestre Rodríguez Carvajal, quien vende un terreno de poco más de 200 metros cuadrados en la colonia Jaramillo, indicó que tiene más de seis años queriendo vender pero que no ha podido hacerlo porque no cuenta con papeles, solo cesión de derechos porque apenas los están regularizando.

El terreno no tiene drenaje, solo agua, la luz se la comparte un vecino porque se debe pagar un poste pero como otro de sus vecinos con el que pretendía hacer el gasto se fue de la colonia porque la zona no es muy segura, añadió.

Carlos Alberto Romero Gutiérrez, quien ha buscado un terreno, que se adecue a sus necesidades y presupuesto durante varios meses, comentó que ha buscado desde Tlalnelhuayocan, hasta Coatepec y Emiliano Zapata, y que encontró algunos pero que cuestan “las perlas de la Virgen”, ya que no bajan de 500 mil, 700 y hasta un millón de pesos, pues algunos colindan con un riachuelo en Tlalnelhuayocan.

Aseguró que cuando pensó que ya había encontrado uno que le gustaba por la zona de 5 Palos, Coatepec, muy cerca de Tlalnelhuayocan, se dio cuenta que había algo “chueco” porque nunca le mostraron los papeles.

Su búsqueda le llevó a la zona de Nacaxtle, Emiliano Zapata, donde encontró el terreno que podía pagar, en facilidades, con enganche de 5 mil pesos, pero también es ejido.

Comentó que está pagando su terreno de siete metros de frente por 23 de fondo, pero que no tiene servicios, por lo que considera que será hasta en unos cinco años que pueda empezar a construir porque la zona sí tiene acceso pero cuando llueve es imposible entrar.

A unos dos kilómetros de su terreno ya empezaron a construir y hay una zona aledaña a su terreno donde todos los lotes ya tienen dueño, por lo que espera que en dos o tres años pueda empezar a construir.

Está consciente de que es un azar haber comprado así, en mensualidades de a 2 mil pesos para pagar 40 mil, pero de otra manera no hubiera podido, pues es prácticamente imposible contar con 200 mil “del águila”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Por su parte el arquitecto Jesús Martínez Cruz sostuvo que los pocos terrenos que se llegue a encontrar en Xalapa costarían entre 500 mil y 600 mil pesos, con servicios, pues uno sin éstos estará en alrededor de 200 mil pesos.

Aseguró que en este momento el precio del metro cuadrado en Xalapa y en las áreas fraccionadas debe está costando entre 4 mil y 5 mil pesos, cuando hace algunos años valía 2 mil pesos y ya se consideraba caro.

Los que se encuentran en áreas donde aún no hay calles despalmadas e irregulares en topografía y dimensiones merman el aprovechamiento del suelo, por lo que si de una hectárea saldrían unos 55 lotes, en estas condiciones el número bajaría hasta 40 o 45 lotes, lo que haría subir el precio de los lotes que se puedan sacar.

En estas condiciones, concluyó, el precio de los lotes es aparentemente económico, pero dotarlos de servicios será caro.

TRABAJADORES NO LA TIENEN FÁCIL

VERACRUZ, Ver.- Con la pandemia del Covid-19 derechohabientes del Infonavit se desperfilaron en sus créditos para adquirir viviendas debido a que las empresas dejaron de pagar las aportaciones ante la institución. Aunque la demanda de compra de viviendas no ha parado, algunos trabajadores se quedaron en el intento porque en automático al no pagar las aportaciones su crédito es rechazado y deben esperar a regularizarse para adquirir una casa y eso puede durar hasta un año.

De acuerdo con Selene Rivera Segura, agente inmobiliario en la zona de Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo durante el periodo más fuerte de la contingencia varias empresas dejaron de pagar las aportaciones ante el Infonavit.

Comentó que algunas hicieron convenios con la institución, pero la mayoría solo dejó de pagar por la complicada situación económica que se venía. “Las personas si están comprando, pero por una parte Infonavit está cambiando sus políticas y procedimientos, pedían una cosa y ahora ya piden otras más además que muchos se desperfilaron, esto es que las empresas dejaron de pagar las aportaciones de los trabajadores, algunos los dieron de baja y en otros casos los suspendieron mientras pasaba la contingencia y eso los afectó mucho porque dejaron de cubrir sus pagos y en el momento de proceder el sistema los rechazaba en automático”, explicó.

Comentó que en Veracruz la zona con mayor demanda es el centro de la ciudad sin embargo para adquirir una vivienda en esa zona un trabajador requiere de 700 mil hasta un millón de pesos. Las opciones más apegadas a la realidad laboral es la venta de casas en la zona norte toda el área de Río Medio, la zona norponiente en la zona de Tejería donde hay una gran cantidad de oferta de vivienda que puede ser adquirida entre los 400 a 600 mil pesos.

La zona más cara es Boca del Río y Alvarado donde se han extendido los desarrollos del área de la Riviera Veracruzana, pero sobrepasan el millón y medio de pesos. “Para Medellín toda el área de Puente Moreno tiene mucha demanda y las casas no pasan de los 500 mil pesos, son montos que están a la disposición de la mayoría de los trabajadores”, dijo.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

TERRENOS, POR LAS NUBES

ORIZABA, Ver.- El costo de los terrenos en Orizaba está por las nubes, se llegan a cotizar entre 3 mil y 5 mil pesos el metro cuadrado, señaló Jorge Matla, de Inmobiliaria Espacio, quien dijo que en el costo influyen factores como la seguridad, los servicios, la ubicación, entre otros, es decir, la plusvalía.

Dijo que en contraparte están municipios como Ixtaczoquitlan donde hay lotes de 500 pesos el metro cuadrado, Río Blanc,donde se cotizan en 250 pesos e Ixhuatlancillo, que es una zona ejidal y hay terrenos de hasta 50 pesos metro cuadrado, aunque al estar junto a un Pueblo Mágico, comienzan a elevar el costo de los mismos.

Orizaba es una ciudad pequeña, de poco más de 29 kilómetros cuadrados, y ya no hay terrenos, para construir la opción para los interesados es hacerlo hacia arriba, es decir, obra vertical, pero al ser Pueblo Mágico esto no es muy factible, aseveró.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para compra de terrenos no había créditos hasta el mes pasado, "el Infonavit no permitía la compra de un terreno, hubo una reforma. Los bancos sí tienen finaciamiento para adquisición de un predio, mientras Fovisste no permite la compra de un terreno.

Agregó que en esta ciudad, la zona donde hay terrenos es Barrio Nuevo y por lo mismo se cotizan alto, entre 3 mil y 5 mil pesos el metro cuadrado.

En Ixhuatlancillo, municipio que colinda al norte con Orizaba, es la opción para hacer fraccionamientos, porque el costo de los terrenos es barato, de acuerdo a los servicios de infraestructura urbana que tengan, aunque algunas personas aumentan el costo, por estar cerca del Pueblo Mágico.

PREGUNTAN, PERO PRECIO DESANIMA

En las diversas colonias de la ciudad de Córdoba así como a las afueras existen diversos letreros de venta o renta de terrenos funcionales para la construcción de casas e inclusive para la realización de cultivos como café y maíz, sin embargo estos están a precios elevados, mismos que complican a una persona poder comprarlo.

Los terrenos o lotes se cotizan entre los 40 mil pesos hasta los 150 mil pesos o más pues existen variaciones que son tomadas en cuenta como los metrajes en cuadrado, la ubicación, el tipo de tierra, la limpieza del mismo, es decir si esta chapeado o no.

Pese a que existe la venta de los terrenos, las compras son pocas, pero la necesidad de las personas que ofertan es grande por ello han hecho uso de las redes sociales, un espacio gratuito donde aprovechan para ofertar los terrenos e inclusive casas pues una publicación gratuita acompañada de fotografías, datos pocos y un número de contacto facilitan la posible compra del espacio.

Sin embargo, indicó que las redes sociales no están siendo una herramienta fácil y rápida. Buscando en las páginas de Facebook, una extrabajadora de ventas , quien prefirió omitir su nombre, mencionó que las personas solamente llegan a preguntar el precio de los terrenos o casas que ella oferta.

Terrenos en colonias como Los Filtros, Zacatepec y alrededores de Fortín son ofertados en redes sociales oscilando entre los mil 800 a 2 mil pesos el metro cuadrado, lo que “espanta” a los posibles clientes.