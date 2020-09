Ve en cuál ayuntamiento quieren aumentar impuestos y no gastan millones

Xalapa, Ver.- Cinco regidores del Ayuntamiento de Minatitlán denunciaron públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, aprobado en Cabildo el pasado 17 de septiembre por mayoría de votos, al asegurar que contiene impuestos excesivos.

A través de un video exhibieron que el Ayuntamiento devolvió 13.5 millones de pesos a la Federación, por lo que aseguraron que es “ilógico” que se pretendan establecer nuevos impuestos cuando no se utilizan los recursos que se tienen.

Los ediles primero, Francisco Antonio Hernández; segunda, Ana Leticia Siu Gallegos; sexta, Noemí Manrique Valerio; séptimo, Blas Ávalos Santos; y novena, Damara Gómez Morales, dieron a conocer que se les acusó de abandonar la sesión en la que el resto de los integrantes del Cabildo aprobaron la ley, hecho que sí llevaron a cabo por considerar que se estaba cometiendo un acto irregular.

Acusaron que los ocho ediles que aprobaron la ley están a favor del presidente municipal, Nicolás Reyes Álvarez, ya que comparten con él las “malas decisiones y prácticas gubernamentales”.

El regidor primero, Francisco Antonio Hernández, señaló que el pasado 17 de septiembre se citó de manera exprés a tres sesiones de Cabildo, la número 79 relacionada con el tema del reporte de obras públicas de agosto; la sesión 80 con el reporte estados financieros del mes de agosto, y la 81 relacionada con la nueva Ley de Ingresos.

Explicó que en esta ley se contemplan las tarifas del impuesto predial, servicio de agua y drenaje, entre otros rubros que afectarán de forma directa a las familias.

“Se habló de obras concluidas, pero sin explicación alguna, así como fotografías falsas de los avances, la forma de adjudicación, estimaciones económicas, es decir, mucha opacidad al respecto a la Ley de Obras Públicas”, dijo.

Externó que al existir dudas sobre los estados financieros por la falta de información relacionada con el gasto público y al observar en cuentas algunos faltantes, el regidor tercero fue quien dio a conocer que se regresaron a la Federación 13.5 millones por no haberse aplicado en tiempo y forma, debido a la mala planeación.

La regidora sexta, Noemí Manrique Valerio, manifestó que los ediles que aprobaron la Ley decidieron aumentar las tarifas en varios rubros.

“Para que se den una idea, fraccionaron terrenos de 500 metros cuadrados antes pagabas 521 pesos, ahora pagarás 9 mil 209 pesos. A ti concesionario de transporte público, a ti taxista, a ti que tienes una camioneta de pasajeros para la zona rural, ahora pagaras una nueva tarifa por portar anuncio publicitario, por la búsqueda de un acta en el registro civil antes pagabas 50 pesos, ahora pagarás 160 pesos, más el acta”, expuso.

A estas voces se unieron la regidora segunda, Ana Leticia Siu Gallegos, quien manifestó que “como regidores no podemos estar de acuerdo con esta manera de trabajar de la primera autoridad, sobre todo cuando no hay respeto por la investidura de los ediles, no podemos ser parte de planes que dañan a la mayoría de los minatitlecos”.

Asimismo, el regidor séptimo, Blas Ávalos Santos, mencionó estar en desacuerdo con dicha aprobación, ya que se trata de un acto que afecta la economía de la población.

Finalmente, la regidora novena, Damara Gómez Morales, indicó que a causa de la incompetencia se están regresando los recursos a la Federación, además de existir corrupción porque de las 57 obras que se tienen que hacer este año, 29 “son para los cuates” porque fueron asignadas de manera directa.

“No se puede defender lo indefendible, no se puede tolerar y seguir siendo permisibles con la cultura del atraco, latrocinio y corrupción, no faltará quien intente defender a estos ladronzuelos, pero somos más los que queremos un mejor Minatitlán. Estamos y seguiremos en contra de que entreguen obras de mala calidad, que no entregan en el tiempo que la ley establece, que hagan compras sin haber un subcomité de adquisiciones y nunca presentan facturas”, expuso.