Vea como estas casas, junto a enorme hoyo, están por derrumbarse

Coatepec, Ver.- "Ya no estamos tranquilos, vivimos con el Jesús en la boca todos los días, ya es una constante preocupación porque de un momento a otro sentimos que algo nos puede ocurrir, pues escuchamos un ruido y salimos corriendo de nuestras casas… ya es algo que nos tiene traumados”, dijo la señora Ruth Acosta Molina, vecina de la calle Retorno 1 de la colonia Los Pinos, en Coatepec, al mencionar que desde hace nueve meses se registró un socavón de más de 10 metros de profundidad cerca de su domicilio, pero hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso, por lo que temen por sus vidas porque en cualquier momento puede ocurrir otro derrumbe.

Y es que ese lunes 16 de septiembre del año pasado quedó bien grabado ese suceso en las mentes de los vecinos de esa colonia coatepecana. “Eran como las 5 de la mañana cuando escuchamos un fuerte ruido, fue como si la tierra se estremeciera y cuando salimos vimos que la lluvia se había llevado la mitad de la casa donde vivía doña Rosario Rodríguez, una señora de la tercera edad”, dijo.

Ella, como otras familias, construyó su casa hace unos 22 años a unos metros del lugar al que llaman “El Hoyo”, una barranca que mide aproximadamente dos hectáreas y por donde pasa una tubería de CMAS que capta el agua de un manantial del lugar y la conduce a Mahuixtlán, pero considerada zona de alto riesgo por contar con un terreno blando.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El derrumbe afectó cuatro casas ubicadas en esa rúa de terracería y de no hacerse nada están en riesgo otras de las calles Retorno 2 y 3, así como la Juan de Dios Peza y algunas de la colonia Manantiales, pero a decir de doña Ruth, nadie ha movido un dedo para hacer algo al respecto. “Parece que a nuestras autoridades no les importamos. Ojalá que nos escuchen y que pongan manos a la obra porque sólo nos hacen dar vueltas y vueltas, pero no dan solución”, dijo tras afirmar que varias veces se han acercado sin éxito a las autoridades municipales para que les resuelva el problema.

La casa que comenta doña Ruth hoy “pende de hilos”, prácticamente se sostiene por un milagro y se ve que es cuestión de días, semanas o meses para que se caiga en su totalidad, lo que afectaría también el hogar de la señora Mónica Melchor Pérez, quien lamentó que sus voces se han apagado en los pasillos del Ayuntamiento coatepecano porque no les hacen caso.

De entrada nos dicen que no hay dinero, así empiezan nuestras juntas con ellos, pero ahora exigimos que realicen las gestiones pertinentes lo más pronto posible porque ya es mucho tiempo el que se ha esperadoVecina

Señaló que lo único que piden es un muro de contención para evitar que en las próximas lluvias se registre otro deslave que podría ocasionar pérdidas humanas.

Por su parte, la señora Cristina Miranda Guerrero expresó que aunque esta situación afecta hoy sólo a cuatro o cinco familias, de no tratarse a tiempo serán más de 20. “No es un problema sólo de ellos y si no se atiende ahorita por supuesto que nos va a llegar a nosotros y es lo que no queremos, por eso clamamos que se solucione pronto”, dijo la vecina de la calle Retorno Tres, otra de las afectadas.

Asegura que se está a tiempo de solucionar el problema porque cuando lleguen las lluvias podría empeorar. “Nuestro temor y preocupación es porque no han hecho nada desde esa fecha y se avecina la época de lluvias; al parecer no ven la gravedad del asunto y lo hemos expresado que no queremos que suceda una desgracia o que se pierdan vidas, pero lamentablemente todo puede suceder”, concluyó.