Crecen asaltos en colonia de Boca del Río: vecinos alertan por inseguridad

Boca del Río, Ver.- Este miércoles, vecinos y padres de familia de escuelas de la colonia Ejido Primero de Mayo Norte del municipio de Boca del Río, llevaron a cabo una reunión con autoridades de la Policía Municipal y Naval por la ola de robos que se ha venido presentando en la zona.

¿Cuántos asaltos se han presentado en la colonia Ejido Primero de Mayo Norte de Boca del Río?

De acuerdo con Omar Lara García, vecino de la zona, hasta 10 robos se han venido registrando en las últimas dos semanas en la vía pública pero solo tres han sido denunciados de manera oficial ante las autoridades.

Estos asaltos son cometidos por varias personas ajenas a esta colonia, de los cuales seis sujetos ya fueron detenidos, sin embargo, hay otras personas más que siguen rondando la zona.

¿En qué horarios se han registrado asaltos en dicha colonia?

A las personas les han arrebatado desde celulares, dinero, carteras, laptops, Tablets y en algunas ocasiones hasta la mochila a los estudiantes. Comenta que con insultos y el uso de armas blancas intimidan a las personas para quitarle sus pertenencias a plena luz del día, pues los robos se han venido registrando desde 10 de la mañana a las dos y cinco de la tarde.

Hasta el momento no ha habido lesionados, pero piden a las autoridades mayor vigilancia en toda la colonia Ejido Primero de Mayo, y en las colonias aledañas, la Manlio Fabio Altamirano, Nieto, y Tamsa, “las amas de casa que van al mercadito a hacer sus compras las están asaltando, a los estudiantes, esto ya rebasó muchísimo”, comentó.

Los residentes de esta zona externan su preocupación por que en la zona hay dos escuelas, la secundaria Lázaro Cárdenas y el CBTIS 79, donde decenas de menores y jóvenes se pelean con los delincuentes por defender sus pertenencias.

“Por la alta inseguridad que ha habido en esta zona, está llena de escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y la delincuencia se ha desbordado terriblemente sobre todo con los estudiantes que ellos protegen sus cosas, sus pertenencias que las utilizan para estudiar y se defienden, pero desgraciadamente les sacan cuchillos, no ha habido hasta ahorita ningún afectado, muerto o herido, pero no queremos que suceda una desgracia”, comentó.

En lo que va del año, no se presentaban muchos casos, pero insistieron que en las últimas dos últimas semanas se han disparado los asaltos terriblemente. Se trata de una zona muy tranquila, pero ahora es acechada por sujetos ajenos de la zona.

Los vecinos advirtieron a la policía y a las autoridades municipales de Boca del Rio que quieren un alto a la ola de asaltos, porque de lo contrario podrían hacer justicia por su propia mano.

“Los varones de por aquí y los vecinos mayores ya dijeron que se van a reunir y que si los agarran va a más y no queremos porque la violencia llama a más violencia”, sentenció.

Por su parte, Jesús Castro Zúñiga, director de la secundaria, Lázaro Cárdenas, aseguró que en específico su escuela, no tiene documentado casos de robos a estudiantes, sin embargo, no es porque no ocurran sino porque los padres de familia no lo han reportado a la institución.

Pese a ello, decidió sumarse a la reunión de vecinos y escuelas cercanas, como el CBTIS 79, para buscar una solución a esta problemática y solicitar más vigilancia en la zona.

En el caso de su plantel cuenta con dos turnos matutino y vespertino y no contempla por el momento implementar alguna medida preventiva.