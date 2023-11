¡Suben robos! Vecinos de la calle Allende piden mayor seguridad

Pese a ser una zona llena de dinamismo comercial con pequeños cafés, fonditas, tiendas, ferreterías, rentas de trajes, renovadoras de calzado, entre otros, la calle Ignacio Allende, en el centro de la ciudad, ha dejado de ser un lugar tranquilo para los vecinos.

Refieren que desde hace un año a la fecha los robos han ido incrementándose, al tiempo que perciben que cada vez pasan menos patrullas. Asaltos a negocios, allanamiento de casas y robo de autopartes tanto de vehículos de residentes como de personas que los dejan estacionados mientras van a alguna diligencia al centro, es lo que, refieren vecinos, han venido observando.

El caso más reciente se dio este lunes, cuando apenas al caer la noche un automóvil fue abierto del cofre, sustrayéndole la computadora del vehículo y dejando en evidencia la intención de llevarse la batería, presumiblemente no les dio tiempo. Al sitio acudió una patrulla municipal, pero se les dijo a los afectados que poco se podía hacer.

Como éste son varios los casos que los vecinos comentan y, aunque muchos de ellos tienen cámaras instaladas para “mínimo saber qué pasó” y acuden a levantar sus denuncias correspondientes, dicen que hasta ahora no se ha dado con ninguno de los delincuentes.

“Aquí ya nos han asaltado dos veces. La vez pasada nos encañonaron, a mi esposo lo aventaron y revolvieron todas las cosas”, cuenta la propietaria de una pequeña ferretería familiar.

Vecinos dicen que los robos y vandalismo no han hecho sino aumentar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

También refieren que el domingo pasado un sujeto caminó por la calle golpeando los espejos laterales de todos los coches estacionados, dejando daños; cristalazos, llantas ponchadas, cajuelas abiertas para robarse las refacciones, son otros de los casos de los que son testigos o afectados.

Vecinos indicaron que la calle Allende, aunque hay muchos pequeños negocios, sigue siendo una rúa de familias que llevan “toda la vida” viviendo ahí, por lo que perciben que los robos y vandalismo no han hecho sino aumentar.

“Vamos a la fiscalía, te hacen pasar muy rápido, pero la realidad es que no dan seguimiento, no se investiga; incluso con pruebas hemos ido, y no pasa nada”, indicó otro vecino que ha sido víctima de vandalismo.

Ante la situación, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que haya más rondines de la policía, a fin de que los delincuentes vean que no están solos.