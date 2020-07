Vecinos denuncian apertura de centro acuático en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Sin importar los riesgos para la salud durante la actual pandemia por Covid-19, directivos de un centro de natación abrieron sus instalaciones para el público en general.

Según una denuncia ciudadana el centro acuático conocido como “La Ranita” que pertenece al club de natación “Neptuno” y que se ubican en la avenida Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz, fueron abiertas al público sin importar que precisamente esta ciudad encabeza la lista de casos confirmados y defunciones por la enfermedad.

Vecinos del lugar señalan que el director de estas instalaciones es José Hernández Abascal ex presidente de la Asociación Estatal de Natación por lo que piden la intervención de las autoridades municipales y estatales para revisar los procedimientos ya que en el lugar se dan clases de natación a menores.

Local Urge diputado campaña de concienciación sobre uso de cubrebocas en Xalapa

“Vemos que el lugar ya fue abierto y nos causó sorpresa, según que en el municipio de Veracruz estamos en semáforo rojo y solo pueden operar los negocios esenciales, no como un centro de natación venimos a preguntar aquí, pero nos dijeron que no nos metamos en lo que no nos importa y hasta nos amenazaron”, dijo el vecino quien pidió el anonimato.

Las instalaciones donde se encuentra el centro acuático pertenecen al DIF estatal y fueron dadas en comodato desde hace 20 años.

Cabe destacar que en Boca del Río donde se encuentran en semáforo naranja las instalaciones dedicadas al deporte como Leyes de Reforma se encuentran cerradas al público.

En tanto en Veracruz, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud hay un total de 4 mil 91 casos positivos de Covid-19, 556 decesos y 523 sospechosos.