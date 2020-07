Urge diputado campaña de concienciación sobre uso de cubrebocas en Xalapa

Xalapa, Ver.- El diputado Omar Miranda Romero consideró que más multar a los comerciantes que no usen ni exijan el cubrebocas, se debería llevar a cabo una campaña de concienciación entre la población sobre su adecuada utilización que puede salvar vidas.

Dijo que el cierre de vialidades y la restricción del paso al centro histórico, es una medida que obedece al mal manejo que se ha tenido en el estado de la pandemia.

Nosotros hemos visto como desde el inicio ha habido un manejo pésimo por parte de las autoridades municipales, estatales y federales desde el tema de cubrebocas dijo.

Consideró que actualmente el estado ocupa el cuarto lugar en defunciones por Covid-19 en el país y aunque se tienen que tomar medidas lo que no ha ocurrido es el apoyo a los comerciantes.

“Lo que no vemos es el apoyo del gobierno municipal a todo este gremio que al final del día representan muchos empleos para los xalapeños y eso es lo que no vemos y nos parece que después de tener cuatro meses cerrado y bajas ventas, cerrar el centro de Xalapa es un duro golpe en estos momentos”, dijo.

El legislador panista subrayó que en Xalapa los contagios han crecido y con ellos la inseguridad y la parálisis económica.

Sostuvo que, aunque el cierre de calles no es la solución parad detener los contagios, puede ayudar, pero enfatizó que se le tiene que recordar al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero que Xalapa no es solo el primer cuadro del centro histórico pues hay zonas donde la actividad diaria no se ha modificado.