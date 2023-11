Comerciantes mencionan que el marisco está barato, pero no hay ventas

Veracruz, Ver.- Ante la baja demanda de productos, el precio del marisco no ha tenido alteraciones en su precio y los comerciantes esperan que después del 15 de noviembre repunten las ventas.

De acuerdo con Rubén Arroyo Ramírez de Distribuidora de pescados y mariscos Armex a pesar del mal tiempo que ha obligado a los pescadores a detener la actividad y que producto de otros estados ha llegado a los mercados de Veracruz, la escasa demanda mantiene los precios.

“Debido a que no ha habido demanda, los precios no han subido, tiene que ver la economía que literalmente está parada a comparación del año anterior, estamos viendo una disminución de un 30 a 40 por ciento a comparación pasado y so permite que los productos queden estables en precios aun con el mal tiempo”, explica.

Precisa que parte del producto, además de local también llega de Tabasco, Sinaloa e incluso de la Ciudad de México y entre algunos de los productos accesibles al bolsillo de la gente está la mojarra que se encuentra entre los 70 a 90 pesos, al igual que el robalo y el cazón.

Refiere que los productos más consumidos por los veracruzanos son la mojarra, la sierra, el camarón, la pulpa, robalo, peto, cojinuda, jurel y lisa; este último es muy económico pues no pasa de los 60 pesos.

La escasa demanda mantiene los precios | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Esperamos que las ventas empiecen a repuntar después del 15 de noviembre, que haya más demanda, el camarón está muy accesible porque es temporada pueden encontrar desde 120 a 170 pesos el kilo”, insiste.

Por su parte, Irving Hernández de la Pescadería Pérez comenta que las bajas ventas han impactado a todos los comerciantes de la zona y con la compra del producto la ganancia ha sido mínima. “Los precios se han mantenido pero la venta ha estado baja, calculamos que a mediados de mes haya mejoras”, externa.

En tanto los pescadores de la zona, aseguran que con todo y mal tiempo lo poco que han podido capturar lo están comercializando muy económico para que los veracruzanos puedan disfrutar de los mariscos. “El pescado sigue igual, el marisco está más barato que la carne, hay pescado como el jurel que está a 30 pesos el kilo, es muy accesible”, puntualiza.