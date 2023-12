Juguetes chinos, opción para Santa y Reyes Magos ante altos costos

Veracruz, Ver.- Con sacrificios, con presupuestos bajos y buscando entre las mercancías chinas, los veracruzanos tratarán de que Santa Claus llegue a sus hogares para hacer felices a los niños de la casa.

¿Cuáles son los precios de algunos juguetes en Veracruz?

Los juguetes de moda rebasan los 700 pesos y qué decir de los juegos de video y consolas que se valúan entre los 4 mil a 6 mil pesos.

María Guadalupe, madre de dos menores comenta que este año sus hijas quieren a la muñeca “Nancy”, sin embargo, en los centros comerciales su precio alcanza los 800 pesos y en dos el costo subiría; se gastaría más del 30 por ciento de su aguinaldo en esos juguetes.

“Andamos buscando aquí en esta tienda alguna muñeca, la que más se parezca a la Nancy y que traiga lo mismo porque tengo dos niñas de cinco y siete años y Santa Claus y Reyes Magos le traen lo mismo para que no se peleen, pero si las compro se me va ir el aguinaldo, subieron mucho los juguetes”, expresa.

Josefina, otra de las madres de familia que ayer se dieron la vuelta por tiendas del primer cuadro de la ciudad, menciona que aunque sus hijos quieren que este año Santa o los Reyes les traigan una consola de Nintendo, la última, tendrán que esperar porque estos equipos están muy caros.

Según los padres de familia los juguetes chinos están muy económicos | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Mi hijos, tengo dos, ahorita me acompaña el más pequeño, pero quieren una consola de videojuegos, su papá y yo estamos pensándolo pero están en seis mil pesos, buscamos en el empeño pero hubo quienes se nos adelantaron y pues mejor buscaremos otros muñecos de moda que no estén tan caros porque los juguetes están muy elevados, los juguetes de niños están en 400 pesos, de esos sonajas y micrófonos, está muy caro todo”, comenta.

Algunos más se abarrotaron en las tiendas de productos chinos, donde según los padres de familia los juguetes están muy económicos.

Los veracruzanos tratarán de que Santa Claus llegue a sus hogares para hacer felices a los niños de la casa | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Yo ya anduve haciendo mi rondín y en las tiendas de los chinos está más barato, obviamente no son los muñecos originales pero en mi caso que tengo niños pequeños se trata de un detalle, aún no piden determinadas marcas y están muy baratos, muñecas de 120 pesos y pues la verdad es que los niños chiquitos no cuidan nada, son para un rato, es la emoción de Santa y Los Reyes”, manifiesta.

Los padres de familia están dispuestos a gastar hasta 3 mil 500 pesos, pues algunos también compran para ahijados y sobrinos y la cifra aumenta.

En las esquinas de la zona de mercados, también se habilitaron algunos puestos de venta de juguetes; sencillos de plástico, muñecas, peluches y balones con costos que van entre los 60 a 200 pesos.