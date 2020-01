[Video] Padres de familia piden castigo para profesor señalado de abuso sexual en Jilotepec

Jilotepec, Ver.- Padres de familia de la escuela Carlos A. Carrillo, en el municipio de Jilotepec se manifestaron este día en el plantel para exigir castigo a un maestro acusado de abuso sexual. Al menos van cuatro casos, denunciaron.

Los inconformes piden a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Fueron directos los quejosos al señalar al docente Carlos "N" de abuso sexual y hostigamiento en agravio de menores de edad de dicho plantel ubicado en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Manifestación

Madres y padres aseguran que al menos van cuatro casos y que el maestro "tenía otra víctima en la vista", por lo que piden la pronta intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La circulación fue interrumpida por varios minutos en tanto no eran atendidos por alguna autoridad educativa. Cabe señalar que algunos presentes dijeron tomarían acciones por su propia mano de no tener una respuesta favorable, por lo que no descartan acciones en las siguientes horas.