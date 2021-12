¿Volver peatonal el centro de Xalapa?, hay que analizarlo: diputados

Diputados locales señalaron que se deben generar varios estudios sobre el impacto económico, social, turístico y de transporte que tendría el cierre del centro histórico de Xalapa.

Destacaron la importancia que tiene que todos los sectores que se verán involucrados sean escuchados y se generen análisis reales para decidir si el proyecto de convertir esta zona de la ciudad en peatonal es viable o no.

La diputada del PAN, Nora Jessica Ramírez Jáuregui, señaló que se debe realizar un estudio de impacto, a fin de conocer si la derrama económica que se va a generar con el cierre de vialidad será suficiente para el sostén de los comercios ubicados en dicha zona del centro.

“Vivimos en una ciudad con muchos vehículos, estoy a favor de que antes de tomar una decisión tan importante se realice un estudio económico, no se debe hacer prueba y error porque así se ha estado trabajando”, dijo.

En su opinión, se puede considerar el cierre de dicha vialidad en épocas decembrinas o vacacionales, siempre y cuando se compruebe que se contará con amplia derrama económica.

Además, pidió que se analice el impacto para el transporte público y la posible afectación que tendrán los usuarios de este servicio.

“Que se estudie el impacto porque se debe recordar que no se tiene otra vialidad paralela a Enríquez, sobre todo para el transporte público, ya que las personas que lo utilizan se podrían ver afectadas. No se debe tomar a la ligera, no se puede tomar una idea nada más por idea u ocurrencia, también se debe considerar el peatón, pero también a quienes utilizan el transporte público y la generación de economía local”, expuso.

La legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines, manifestó que se deben escuchar las voces de todos los involucrados, a fin de conocer las afectaciones y beneficios que se pudieran generar con dicho proyecto.

“Se debe escuchar a los comerciantes, estudiantes y población en general, así como a los especialistas en vialidad para poder tomar la decisión correcta”, comentó.

Recordó que en el país hay varias ciudades cuyos centros históricos han sido cerrados y con ello se tuvieron beneficios; sin embargo, es necesario la realización de estudios de impacto económico y social antes de tomar una decisión.

Se deben tener estudios y análisis necesarios para no afectar a ningún sector de la población

Mientras que el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, recordó que desde la administración del exgobernador Miguel Alemán se consideraba la posibilidad de descentralizar las oficinas administrativas y del Ejecutivo para poder desfogar el tránsito que tiene la ciudad en el centro.

Destacó que en tanto no se tenga definido el centro como un espacio turístico, sigue siendo un área de comercio por excelencia, ya que, incluso, personas de varios municipios vienen a realizar sus compras a Xalapa.

“No está suficientemente planeada la posibilidad de convertirlo en peatonal, lo que propondría es que se genere un diálogo abierto con los diferentes sectores de la sociedad para analizar los pros y contras. No se puede tomar una decisión sin escuchar a quienes se pueden ver afectados, ya que sería un acto autoritario que empeoraría la crisis económica que viven los establecimientos del centro”, comentó.

Puntualizó que en otras ciudades del país, como la Ciudad de México, se han realizado este tipo de acciones, pero se trata de lugares que están perfectamente trazados; sin embargo, la cuadratura de Xalapa no permite que se realicen este tipo de acciones.

“Si se considera que se podrá lograr un crecimiento a la economía por vocación turística entonces que se enfoquen las acciones hacia ello, pero si no se cuenta con los análisis y proyecciones adecuadas para el desarrollo del proyecto podría ser un error”, agregó.