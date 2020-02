Xalapa, sin infraestructura para el negocio del entretenimiento

Boca del Río, Ver.- Sólo las ciudades de Veracruz, Boca del Río y Orizaba son rentables para la realización de grandes eventos mientras que el resto de los municipios como Xalapa no cuentan con la infraestructura necesaria, indicó el delegado en Veracruz de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE), Alonso Domínguez Ferráez.

Al encabezar la primera reunión del año, destacó que a nivel nacional el negocio del entretenimiento deja una derrama superior a los mil 200 millones de dólares en espectáculos, conciertos, cines, bares y todo lo relacionado con el tema.

Hizo referencia que Veracruz ocupa el octavo lugar en materia de ingresos por espectáculos ya que cuenta con diversas ferias, eventos y motivos de celebración.

Sin embargo, solo ciudades como la zona conurbada y Orizaba cuentan con espacios dignos para la realización de grandes eventos

El WTC es el recinto de espectáculos número 1 en Veracruz, las dos mejores plazas que hay es Orizaba y Veracruz; Orizaba cuenta con una plaza de toros, con un teatro para capacidad de más de 3 mil personas, tiene recinto ferial para 25 a 30 mil personas

Comento que en el caso de Boca del Río hace falta más infraestructura porque las instalaciones con las que cuenta no son adecuadas.

El velódromo que ahora se ocupa para los espectáculos, a la gente no le gusta ir mucho por el rebote de sonido, tienen un teatro del estado pero su capacidad es de menos de mil personas por lo cual no puedes llevar un concierto ni obra de teatro grande porque tienes que hacer dos o tres presentaciones y no es costeable

En ese sentido, comentó que se requiere mayor inversión estatal y municipal en materia de infraestructura para el entretenimiento como espectáculos, obra de teatro y demás.