Ya comenzó el Festival de Lectura UV "Un viaje entre las letras e historia"

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, inauguró la tercera edición del Festival de la Lectura “Un viaje entre las letras e historias”, que acercará los libros de la literatura universal a la comunidad universitaria de la región Orizaba-Córdoba, con la Biblioteca del Universitario como columna vertebral.

De manera virtual, el Rector en su mensaje, dio a conocer que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2023 el porcentaje de la población lectora de 18 años y más fue de 68.5%, que representa 12.3% menos que en 2016.

También señala que la población no lectora presenta una mayor carencia de estímulos para la lectura; durante la infancia, el 83% declaró que sus padres o tutores no les llevaban a las bibliotecas o librerías; el 79% dijo que sus padres o tutores no leían, en tanto el 68.3% no veían a sus padres o tutores leer.

Ante este panorama, Martín Aguilar mencionó que en México el problema de la lectura sigue siendo delicado, de múltiples y diversas aristas, y profundas raíces culturales y educativas, lo que significa un problema estructural que se debe enfrentar y ayudar a superar en la medida de las posibilidades.

Celebró la realización del Festival de la Lectura, cuyo programa cubre todos los aspectos de uno de los objetivos que se ha planteado la actual administración universitaria: darle un nuevo impulso a la lectura, propiciando además que los libros que publica la UV lleguen a lugares en donde antes no se encontraban; asimismo, reconoció a la Biblioteca del Universitario como la columna vertebral del festival, colocando nuevamente la colección de libros en el centro de la vida institucional universitaria.

En tanto, Agustín del Moral Tejeda, director de la Editorial UV, reseñó parte del trabajo que allí se realiza, con obras y traducciones de escritores de reconocido prestigio nacional e internacional.

Por su parte, Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, dio a conocer que el festival representa un recorrido por las montañas con el Citlaltépetl como testigo de distintos episodios de la vida en dicho territorio.

Del 7 al 11 de noviembre habrá presentaciones de libros, charlas, proyecciones de películas, conferencias y conversatorios, en los municipios de Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Córdoba, Tequila, Camerino Z. Mendoza y Amatlán de los Reyes.

En la ceremonia de inauguración y en presencia de Jaqueline Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional de esta casa de estudios, se entregaron reconocimientos al Mérito UV a Carlos Manuel Galán Páez y José Antonio Márquez González, por su trabajo permanente en la promoción de la lectura y formación de lectores.

En la modalidad virtual atestiguaron la ceremonia vicerrectores y vicerrectoras, directores generales de áreas académicas, directores de área y de entidades universitarias.