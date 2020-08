¿Ya no aguantabas la ley seca?, hay buenas noticias para ti

El cabildo xalapeño aprobó en sesión extraordinaria ampliar el horario para la venta de bebidas alcohólicas durante la ley seca en restaurantes y tiendas de conveniencia.

Al término de la sesión de ayer, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero precisó que los horarios serán de lunes a viernes de 12 de la tarde a 10 de la noche y sábados de 12 a 20 horas, mientras que domingo queda totalmente restringida la venta; actualmente es de 12 a 17 horas. Bares y cantinas seguirán cerrados durante la contingencia sanitaria por coronavirus.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En entrevista el acalde de Xalapa detalló que está medida se llevará a cabo durante un mes a partir del lunes 24 de agosto y que además se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que el operativo alcoholímetro se reactive el próximo fin de semana en está capital.

El acuerdo para ampliar los horarios de venta de alcohol se tomó en coordinación del sector empresarial, con el afán de reactivar la economía paulatinamente en Xalapa.

Abundó que con esa estrategia se pretende evitar la venta clandestina de alcohol y que en caso de que haya un repunte de coronavirus al finalizar el mes de prueba, se volvería a reducir el horario de la ley seca.

La medida

El regidor Francisco González Villanueva aclaró que esto aplica únicamente para restaurantes y tiendas que venden licor o de conveniencia y no para bares o centros nocturnos pues estos deberán permanecer cerrados.

“No aplica para bares y en los restaurantes solamente hasta cuatro copas o cuatro cervezas pueden servir, no más, por lo que está restringido, no es abierto completamente”, precisó el regidor. Explicó que los establecimientos que tienen licencia de funcionamiento como bares, no van a poder abrir ni vender alcohol. Pero quienes la tienen de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, sí podrá ampliar su horario, pero solo podrá vender hasta cuatro cervezas o copas. (Con información de Ariadna García)