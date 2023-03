AMLO descarta reunirse con ministra Norma Piña tras quema de piñata en mitin

“¡Ahora puro escándalo, ¡ya basta de hipocresía! La gente no quiere el conservadurismo, no quieren que regresen los corruptos o si quieren que regresen, pero lo que se robaron”, amagó el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes, en su conferencia mañanera desde la VIII Región Militar, en la capital de Oaxaca, al quejarse de las críticas de sus opositores y la prensa.

Sobre una pregunta a López Obrador si se reuniría con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para discutir la quema de una piñata con su figura durante el mitin del pasado sábado. El mandatario respondió negativamente, diciendo que no veía viable la posibilidad de tal reunión.

“No tiene sentido (verla), yo ya condené este tipo de actos y no deben usarse con fines políticos, porque los conservadores andan zopiloteando”.

Subrayó que no piensa decir más a la ministra presidenta, porque ya dijo que “no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos”.

El mandatario aprovechó este tema, para atacar a sus opositores y decir que “son hipócritas” y se quejó en su conferencia de las críticas de la prensa por hechos como el de la quema de la piñata de la ministra.

En este sentido, expresó que, los noticieros de radio, de televisión y los periódicos, “son puro amarillismo” y están actuando como pasquines como boletines del bloque conservador”, por lo que demandó que cambien, pues sostuvo que son tendenciosos.

Aunque la prensa también ha consignado que se han quemado figuras del presidente, como ocurrió el sábado con la ministra Piña, el mandatario acuso que “nadie ha dicho nada”.

Sin embargo, este rotativo ha informado, por mencionar un caso, que en abril de 2019, en la quema de Judas, se prendió fuego a una figurita del presidente de México en el estado de Hidalgo. Sin embargo, el presidente acusó a la prensa de hacer “puro escándalo” en su contra y demandó frenar las hipocresías.

Asimismo, insistió en criticar el más reciente informe del departamento de Estado de los EU que señala que las Fuerzas Armadas de México han violado derechos humanos de ciudadanos y deploró que “la nota” para la prensa nacional sea ese informe.

Foto: @YusebYong

"¿Cuál es la nota? El departamento de estado condenó los derechos humanos en México, donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura, donde no hay libertades así en un coro”, criticó.

El presidente reiteró que ese informe del Gobierno estadounidense es falso y responsabilizó a la oposición y a la prensa de él: “saben qué eso no es cierto, pero como son muy mentirosos y están muy molestos porque ya no se permite robar, pues van a seguir. Pero en política se puede hacer todo menos el ridículo. Entonces ¡Ya! Una página completa”.

Asimismo, aprovechó para arremeter en contra de la SCJN y la cuestionó por no pronunciarse por el caso de la Guardería ABC, ocurrido en junio de 2009: “a ver, por qué no sacaron los ministros una página completa de la Guardería ABC”, reprochó.

El presidente embistió contra los ministros de la Corte, y en particular aludió al ministro, en retiro, José Ramón Cossío: “algunos de estos hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador, se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia del ABC”, reprochó.

“¿Hubieron desplegados del Poder Judicial? ¡No! ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad Caro Quintero?, ¿Hubo algún desplegado ahora que liberaron las cuentas a García Luna a la esposa?“, concluyó el presidente, al pedir que se terminara ya la conferencia.

Diversos partidos políticos y organizaciones se han manifestado en solidaridad con la ministra presidenta de la SCJN, al señalar que la quema de una piñata de su figura en el mitin del presidente en el Zócalo es reflejo de la violencia política y de género que desde las conferencias matutinas estimula López Obrador.

Además de la quema de la piñata de la ministra, también ha recibido amenazas de muerte. A principios de marzo, una cuenta de Twitter emitió una amenaza contra la juzgadora. Dicha amenaza se produjo pocos días después de que el presidente López Obrador declarara que la llegada de Norma Piña a la Corte desencadenará una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.

Diversos abogados y jueces se manifestaron en contra de las expresiones de odio en contra de la ministra. Sin embargo, López Obrador minimizó esto y respondió que los mensajes de odio contra ella, podían ser fabricados.

“Sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa”, lamentó.