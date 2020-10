FRENAAA ve en aborto "agenda de comunistas"

Juan Bosco Abascal Carranza se confiesa mensualmente desde los seis años, y todas las penitencias que los sacerdotes le han dejado hasta sus ahora 77, dice él, no son tan pesadas, todas ellas juntas, “como ha sido hoy el hecho de tenerme que chutar la infumable tortura que consiste en escuchar” al presidente López Obrador.

Él ve en el mandatario mexicano, “un perverso, masón luciferino, que sólo obedece órdenes de George Soros y otros miembros del Supremo Gran Sanhedrín Sionista, que gobierna al mundo”. A tres días de que el tabasqueño llegara al poder, lo acusó de entregar a México al demonio.

Se pronuncia a favor de la vida, opina que el aborto “es la principal amenaza para la paz” y pregona que “es obvio que la pandilla de comunistas en el poder quiere la muerte”. Lo mismo le exige al alcalde de Madrid, España, quitar la bandera LGBT del Ayuntamiento, que desea a sus seguidores en Twitter un “feliz año nuevo en sentido cristiano”. Abascal Carranza es impulsor de Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa).

Los integrantes de Frenaaa se consideran apartidistas y sostienen que su única demanda es la dimisión del presidente López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020. Sin embargo, una revisión a su sitio de internet, sus redes sociales y las de sus dirigentes, revelan que sus demandas están alineadas con una agenda en extremo conservadora: son antiaborto, anti LGBT y antifeministas. La razón es que consideran a estos movimientos parte de una ideología comunista.

La organización se define como “un movimiento social de los mexicanos para rescatar a México de las manos del comunismo”, concretamente, “del plan comunista” que para ellos significa el Foro de Sao Paulo, un organismo que aglutina a los partidos de izquierda en América Latina desde 1990.

El movimiento no es si son católicos o no. Si están en la Catedral, qué bueno que se acercan a la celebración, es gente de feMario Ángel Flores Ramos / Rector Universidad Pontificia de México

En Frenaaa están convencidos de combatir un elaborado plan impulsado desde este Foro que en su primera etapa introduciría políticas de equidad de género y una agenda progresista a favor del aborto, la legalización de las drogas, el homosexualismo y la relatividad de valores, indica su sitio web.

Recientemente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, considerado de ultra derecha, se refirió al Foro de una forma similar a la concebida por Frenaaa.

Las cabezas visibles de este frente son personajes ligados al poder empresarial y el clero católico. De acuerdo con el investigador de la Universidad La Salle en Laicidad y Cultura Política, Felipe Gaytán Alcalá, surgió como un grupo de presión ligado a un sector empresarial muy conservador inconforme con las políticas de la cuatroté. “Hay una línea católica muy conservadora del Bajío y del Occidente de México”, dice el doctor en Sociología.

En contraste, Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, considera que no es relevante si los miembros del Frente son católicos. “El movimiento no es si son católicos o no. Si están en la Catedral, qué bueno que se acercan a la celebración, es gente de fe; el punto de partida, porque así lo han expresado, es la inconformidad por la línea del gobierno, las determinaciones y actitudes del presidente de la República”, dice en entrevista con El Sol de México.

No tengo afiliación a partido alguno, pero coincido con la plataforma ideológica humanista del PANJuan Bosco Abascal / Líder Católico

LOS LÍDERES

El apellido Abascal no es nuevo en México. Juan Bosco es el primogénito de 11 hijos que tuvo Salvador Abascal Infante, líder católico y cofundador del sinarquismo. Es director general y fundador de Reingeniería de Valores Universales S.C., una empresa que asesora a instituciones sobre métodos de introyección de valores éticos y certificación en perfiles de honestidad y liderazgo transformador.

Por su parte, Gilberto de Jesús Lozano González, vocero y cabeza más visible de Frenaaa, fue Oficial Mayor en Gobernación por tres meses en tiempos de Vicente Fox. Ha sido miembro de los consejos de administración de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Coca-Cola FEMSA y Hospital San José. En mayo de este año, FEMSA pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuestos pendientes por casi nueve mil millones de pesos.

Lozano fue cofundador de la organización EvolMex (Evolución Mexicana) y en 2009 fundó el Congreso Nacional Ciudadano. Actualmente vive de su empresa de coaching People & Quantum SC, según se lee en su sitio web personal.