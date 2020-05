PRD busca tumbar revocación de mandato en Veracruz

La dirigencia colegiada del PRD advirtió que irá en contra de las reformas que se cocinan para beneficiar al actual gobierno de Veracruz y a su posible sucesora con la intención de eliminar los candados para que una persona no nacida pueda ser electa, así como por la que se suprime la revocación de mandato.

“No acabamos de salir de la “Ley Bonilla” y ahora nos enteramos que ya están cocinando un nuevo atentado contra la democracia, se trata de la “Ley Nahle”, que tiene como propósito quitar los candados en la Constitución local de Veracruz para que una persona no nacida en el estado, participe en la elección”, acusó la dirigente del PRD, Karen Quiroga Anguiano.

Cabe recordar que diputados locales del Congreso veracruzano denunciaron la también llamada “Ley Cuitláhuac” para buscar heredar e imponer un gobierno “a modo” en la entidad, ya que denuncian, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Constitución estatal para que puedan ser gobernadores los no nacidos en el estado y que basta con que tengan un hijo nacido en la entidad.

Ello, beneficiaría a algunas personas del gabinete federal, como la titular de Energía, Rocío Nahle, o el exdirector de Aduanas, Ricardo Ahued, y otros del círculo cercano al gobernador, como denunció la diputada federal priista veracruzana, Anilú Ingram Vallines, quien sostuvo que "diversos legisladores de Morena han impulsado iniciativas para evadir candados y permitir que personas afines a su movimiento puedan acceder a cargos públicos a nivel federal y local, sin cumplir con los requisitos legales, con lo que sigue confeccionando trajes electorales a la medida”.

"El Congreso de Veracruz está obligado a frenar las pretensiones de la mayoría parlamentaria y evitar que se legisle a modo pues con ello se pone en riesgo la democracia en aquella entidad", consideró la dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano.

Así mismo, el también integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, Ángel Ávila Romero anunció que desde el Sol Azteca presentará una acción de inconstitucionalidad contra la recién aprobada reforma electoral en Veracruz que elimina la revocación de mandato al gobernador.

La reforma fue aprobada con 34 votos a favor, 14 en contra y una abstención y entre otros puntos también se incluye bajar el financiamiento público de los partidos políticos, la reducción de cuatro a tres años del periodo de alcaldes, con opción de reelección de un periodo y la desaparición de los consejos municipales electorales.

"El gobernador Cuitláhuac García y su partido Morena tienen miedo de ir a la revocación de mandato. Han realizado un pésimo gobierno y saben que la población no los respalda. Hoy la mayoría de los veracruzanos los reprueba. La delincuencia está desbordada en el estado", sentenció Ávila Romero.

"Si el gobernador de Veracruz no ha dado el ancho no es problema de Morena es problema del gobernador y los veracruzanos tienen el derecho de decidir si se queda o se va y ustedes lo diputados no tienen ningún derecho de despojarlos y quitarles ese derecho", arremetió el aspirante a dirigente nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

Pidió a los morenistas y lopezobradoristas veracruzanos denunciar a los diputados locales por este acto desleal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ya que afirmó "están traicionando el espíritu fundacional del movimiento y al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha dicho que el pueblo pone y el pueblo quita".

"Estoy muy indignado, molesto e inconforme porque los diputados locales en el congreso les despojaron, les robaron a los ciudadanos veracruzanos el derecho legítimo de poder revocar o no el mandato al gobernador", sostuvo.

Señaló que esta aprobación por la mayoría de Morena en el congreso local es una deslealtad política al presidente de la República, quien añadió se va a someter a revocación de mandato en el 2022.

"Los gobernadores de Morena deberían de poner el ejemplo y debe vetar Cuitlahuac Garcia esa reforma porque los diputados de morena violaron el estatuto de Morena", sentenció.

También añadió que de llegar a ser presidente nacional de Morena revertirá esta acción legislativa y les devolverá este derecho.

