Que nos agarre ya vacunados la tercera ola de Covid: AMLO

OAXACA. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando para vacunar a los mexicanos, ya que en caso de llegar una tercera ola de contagios de Covid, nos “agarre vacunados”.

“Esto empezó el año pasado, en febrero, en marzo y se fue arriba; bajó en septiembre, octubre y luego volvió a subir y se fue hasta arriba en diciembre, en enero; ahorita está bajando, pero no nos debemos de confiar, ahora es vacunar y vacunar para evitar que venga una tercera ola y, si viene una tercera ola, que nos agarre vacunados a todos”, dijo durante su visita a San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En el evento donde entregó instrumentos musicales a jóvenes oaxaqueños, reiteró que el objetivo es que para finales de abril los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años ya tengan por lo menos la primera dosis de la vacuna anticovid, lo que disminuiría en hasta 80 por ciento la mortalidad ante el coronavirus.

“Si vacunamos a todos los adultos mayores de México de 60 años en adelante va a bajar la mortalidad por Covid en un 80 por ciento, por eso estamos apurados terminando de vacunar, o para vacunar pronto a los adultos mayores por si se nos viene otra oleada”, dijo.

Por la mañana, en un evento realizado en Tuxtepec, López Obrador aseguró que las obras que se proyecten durante su mandato tendrán que estar terminadas en 2024, pues no quiere dejarlas inconclusas una vez que termine su mandato.

Al referirse a la modernización de la carretera Tuxtepec-Oaxaca, el mandatario dijo que no se descarta la obra, pero lo está valorando porque no quiere dejar obras inconclusas.

“El Plan de Tuxtepec surgió para enfrentar la reelección del Presidente, nosotros no queremos la reelección; yo termino, si lo decide el pueblo y el creador, terminamos en el 24. Me voy a jubilar y me voy a Palenque, y no quiero dejar las cosas inconclusas", dijo.